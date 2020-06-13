Emlak Katılım’dan lojman satışlarına finansman desteği

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, “Emlak Katılım olarak müşterilerimizin finansal ihtiyaçları için yenilikçi ürün ve çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunarak onların ihtiyaçlarına yanıt vermek istiyoruz. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzaladığımız protokol kapsamında kamu lojmanları için özel finansman desteğimizi sürdürüyoruz. Kamu lojmanı almak isteyenlere 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 0,76 oranlı finansman desteği sunuyoruz” dedi.

Öncelik lojman sakinlerine

Lojman satışlarında öncelikli satın alma hakkı lojman içerisinde oturan kamu çalışanlarına veriliyor. Kamu çalışanları oturdukları konutları ihale sonrası peşin ya da kredili olarak satın alabiliyor. Satışın peşin yapılması durumunda, ihale bedeli üzerinden yüzde 10 indirim uygulanıyor.