  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Emlak Katılım’dan lojman satışlarına finansman desteği

Emlak Katılım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzaladığı protokolle yaklaşık 50 bin kamu lojmanının satışına dair finansman desteği sağlıyor. Kamu lojman satışlarında gerçekleştireceği finansman desteğinde oran değişikliğine giden banka, yeni oranını yüzde 0,76 olarak açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 11:05:00 -
Emlak Katılım’dan lojman satışlarına finansman desteği

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, “Emlak Katılım olarak müşterilerimizin finansal ihtiyaçları için yenilikçi ürün ve çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunarak onların ihtiyaçlarına yanıt vermek istiyoruz. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzaladığımız protokol kapsamında kamu lojmanları için özel finansman desteğimizi sürdürüyoruz. Kamu lojmanı almak isteyenlere 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 0,76 oranlı finansman desteği sunuyoruz” dedi.

Öncelik lojman sakinlerine

Lojman satışlarında öncelikli satın alma hakkı lojman içerisinde oturan kamu çalışanlarına veriliyor. Kamu çalışanları oturdukları konutları ihale sonrası peşin ya da kredili olarak satın alabiliyor. Satışın peşin yapılması durumunda, ihale bedeli üzerinden yüzde 10 indirim uygulanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı