Emlak Katılım’dan ekonomiye 46 milyar TL katkı

YAKUP SARIÇİÇEK

Aktif büyüklüğünü 93.1 milyar TL’ye çıkaran banka, ekonomiye 46 milyar TL katkı sundu.

Genel Müdür İlker Sırtkaya, her alanda gelişmeyi ve büyümeyi sürdürmeye devam edecekleri bir yol haritası için çalıştıklarını belirtti. Emlak Katılım olarak çok verimli geçirdikleri bir üçüncü çeyreği daha geride bıraktıklarını vurguladı.

Bin 231 çalışanı var

Sırtkaya, şunları ifade etti: “Topladığımız fonlar 77.5 milyar TL’ye ulaştı. Piyasalara olan fon desteğimiz 39.2 milyar TL’yi buldu. Yılın ilk yarısında 59.6 milyar TL olan aktif büyüklüğümüzü üçüncü çeyrekte 93.1 milyar TL’ye taşıyarak önemli bir başarı elde edip ülke ekonomisine 46 milyar TL katkı sunduk. Kârlılığımız ise 1 milyar 462 TL oldu. Bu dönemde şube sayımız 80’e vardı. Bin 231 olan çalışan sayımızla istihdama katkı sunmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından başlatılan Genç Katılım programı kapsamında yeni mezun istihdamına da önem veriyoruz.”

Çevreci adımlar atıyor

Yenilikçi ürünlerle farklı alanlarda önemli hizmetler sunduklarını aktaran Sırtkaya, “Geçtiğimiz dönem hizmete aldığımız ‘Proje Tercihli Özel Fon Havuzu’ uygulamamızda ciddi bir müşteri sayısına ulaştık” dedi.

Sırtkaya, çevre konusunu önceliklendirip bu alanda adımlar attıklarını kaydetti. Sırtkaya, “Paydaşımız olan bir firmanın geri dönüşüme gidecek atıkların alınması, ayrıştırılması, toplanılması gibi hizmetlerde kullanılması ve yeniden dönüştürülerek satılmasıyla elde edilen gelirin sukuk yatırımcılarına dağıtılmasına aracılık ettik” diye konuştu.