Emlak Katılım’dan bir şube daha

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, “Gücüne güvenen Türkiye’nin yarınları için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Türkiye genelinde hayata geçirdiğimiz şubelerimiz bu yatırımların nişanesidir. Emlak Katılım olarak müşterilerimize zaman ve mekandan bağımsız hizmet sunmak için internet bankacılığı kulvarında önemli adımlar atıyoruz. Yakın vadede bu adımların somut çıktılarını daha fazla göstermeye başlayacağız. Bununla birlikte şube ağımızla müşterilerimize fiziksel olarak erişmenin önemli olduğuna inanıyoruz. Şubelerimizin ülkemizin dört bir yanına götürdüğümüz hizmet noktaları olmakla birlikte, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlamasını da hedefliyoruz. Pendik noktamızla şube sayımızı 23’e çıkarmış bulunuyoruz. Bu sayıyı yıl sonuna kadar 50’ye ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Nerelerde var?

Emlak Katılım; Merkez (Ataşehir), Fatih, İkitelli, Ümraniye, Erenköy, Laleli, Sultanbeyli, Bağcılar, Ankara, Ankara (Ostim), Bursa, İzmir, İzmit, Gaziantep, Malatya, Samsun, Kahramanmaraş, Kayseri, Rize, Adana, Konya ve Konya Büsan şubeleriyle hizmet vermeye devam ediyor.