  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Kardeş ülkeden dikkat çeken S-400 çıkışı
‘Benzemezler’ her an kopabilir
Beşiktaş'tan Vida'ya flaş transfer teklifi
Ekonomi Emlak Katılım’dan 3 yeni şube
Ekonomi

Emlak Katılım’dan 3 yeni şube

Emlak Katılım, şube ağını hızla genişletmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 09:42:00 -
Emlak Katılım’dan 3 yeni şube

2021 yılında da Türkiye’nin dört bir yanında şubeleşme çalışmalarını hız kesmeden sürdüren banka, 3 yeni şubesini daha hizmete sundu. İstanbul İstoç, İkitelli Metro ve Afyonkarahisar şubelerini aynı anda açan Emlak Katılım, İstanbul’da 30, Türkiye genelinde ise toplam 65 hizmet noktasına ulaştı. Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Emlak Katılım’ın 3 yeni şubesiyle sektöre ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını aktararak, şunları kaydetti: “Müşterilerimize bulundukları lokasyonlarda ulaşmayı, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sunmayı önemsiyoruz. Bu hedef doğrultusunda şube ağımızı genişletmeyi ve sektörde yeni ürün ve hizmetler geliştirmek suretiyle farklılaşmayı sürdüreceğiz. İnsanı odağına alan, sürdürülebilir bir hizmet modeli anlayışı ile yaptığımız tüm çalışmalarda katılım bankacılığı etik ilke ve uygulamaları doğrultusunda hizmet üretiyoruz. Yeni hizmete açtığımız İstanbul İstoç, İkitelli Metro şubemiz ile doğal güzellikleriyle, ören yerleriyle ve termal tesisleriyle bir turizm cenneti olarak konumlanan Afyonkarahisar’daki ilk şubemizin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay