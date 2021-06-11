Emlak Katılım’dan 3 yeni şube

2021 yılında da Türkiye’nin dört bir yanında şubeleşme çalışmalarını hız kesmeden sürdüren banka, 3 yeni şubesini daha hizmete sundu. İstanbul İstoç, İkitelli Metro ve Afyonkarahisar şubelerini aynı anda açan Emlak Katılım, İstanbul’da 30, Türkiye genelinde ise toplam 65 hizmet noktasına ulaştı. Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Emlak Katılım’ın 3 yeni şubesiyle sektöre ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını aktararak, şunları kaydetti: “Müşterilerimize bulundukları lokasyonlarda ulaşmayı, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sunmayı önemsiyoruz. Bu hedef doğrultusunda şube ağımızı genişletmeyi ve sektörde yeni ürün ve hizmetler geliştirmek suretiyle farklılaşmayı sürdüreceğiz. İnsanı odağına alan, sürdürülebilir bir hizmet modeli anlayışı ile yaptığımız tüm çalışmalarda katılım bankacılığı etik ilke ve uygulamaları doğrultusunda hizmet üretiyoruz. Yeni hizmete açtığımız İstanbul İstoç, İkitelli Metro şubemiz ile doğal güzellikleriyle, ören yerleriyle ve termal tesisleriyle bir turizm cenneti olarak konumlanan Afyonkarahisar’daki ilk şubemizin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”