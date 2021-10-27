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Ekonomi Emlak Katılım’dan 100’üncü sukuk ihracı
Ekonomi

Emlak Katılım’dan 100’üncü sukuk ihracı

Emlak Katılım Bankası, 100’üncü kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirdi. Bankanın ihraç hacmi 15 milyar liraya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 22:23:00 -
Emlak Katılım’dan 100’üncü sukuk ihracı

Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, ülke ekonomisine katkı sağlamanın ve hizmet etmenin en büyük öncelikleri olduğunu belirterek, “Hayata geçirdiğimiz yeni sukuk modelleriyle faizsiz sermaye piyasalarında ürün yelpazesini genişletip sektörün büyümesine ve gelişmesine destek oluyoruz” dedi.

Muadillerinden daha uzun

Bayraktar, şöyle konuştu: “Katılım bankalarında çok önemli bir fon toplama aracı olan kira sertifikalarında 26 Ekim’de gerçekleştirdiğimiz 100’üncü ihracımızı başarılı bir şekilde tamamlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Nisan 2020’den bu yana toplamda 15 milyar TL tutarında ihraç büyüklüğüne ulaştık. Halihazırda dolaşımda bulunan yaklaşık 4.4 milyar TL büyüklüğündeki kira sertifikası ihraçlarımızın vadelerinin piyasadaki muadillerine göre daha uzun olması da dikkat çekicidir. Kira sertifikalarına yönelik farkındalığın artması ve katılım esaslı (faizsiz) emeklilik ve yatırım fonlarının her geçen yıl büyümesine paralel olarak kaynak çeşitliliği açısından kira sertifikası ihraçlarına ilginin sürekli arttığını görmekteyiz. Bankamızın büyümesine paralel olarak sukuk ihraçlarını artırmaya devam edeceğiz.”

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