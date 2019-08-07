0553 313 94 23

Emlak Katılım’da tablo pozitif! Şimdi daha çok katkı zamanı

Mart ayında faaliyetlerine yeniden başlayan Emlak Katılım Bankası, yılın ilk yarısını 4,6 milyar liraya ulaşan aktif büyüklük ile tamamladı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:45
Emlak Katılım’da tablo pozitif! Şimdi daha çok katkı zamanı

Mart ayında faaliyetlerine yeniden başlayan Emlak Katılım Bankası, yılın ilk yarısını 4,6 milyar liraya ulaşan aktif büyüklük ile tamamladı. Banka, finans dünyası için kısa sayılabilecek dört ayın sonunda Fitch Ratings’den kredi rating notu da aldı.

Başarısı B+ ile teyit edildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ilk kez değerlendirmeye aldığı Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın, “Uzun Vadeli Yabancı Para (YP)” cinsinden kredi notunu “B+” olarak açıkladı. EmlakBank, faaliyette olduğu ilk üç aylık dönemde elde ettiği pozitif tabloyla piyasalara önemli katkı sağlayacağına dair güçlü bir mesaj verdi.

Sektör için önemli gelişme

Kuruluşundan bu yana sektöre güven sağlayan EmlakBank’ın dört ay gibi kısa bir sürede rating notu alma başarısında “Gücüne Güven Türkiye” hedefiyle attığı adımlar büyük rol oynuyor. EmlakBank’ın, aldığı Uzun Vadeli YP notunun sektördeki en büyük bankalar ve kamu bankalarıyla aynı seviyede olması (B+) hem EmlakBank açısından hem de bankacılık sektörü açısından çok olumlu bir gelişme olarak görülüyor.

1.5 ayda 1 milyarlık kaynak sağladı

Varlığa dayalı sermaye piyasası araçlarını devreye sokmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yapan Emlak Katılım Bankası, konut üreticisi firmalarla irtibatını güçlü bir şekilde ilerletip, sektördeki çıkmazlara çare olmayı hedefliyor. Merkezi İstanbul Ataşehir’de bulunan tek şubeyle ilk 1.5 ayda 1 milyar lira para toplama başarısını gösteren Emlak Katılım Bankası’nın orta vadeli şube sayısı hedefi 75 olarak belirlendi. 72 ürün geliştiren banka yönetimi, gayrimenkulde yeni bir modeli devreye almaya hazırlanıyor. Emlak Katılım Bankası’nın konut finansmanı kullandırması konusunda takvimin açıklanmasını bekleyenlerin merak ettiği konu ise, bankanın diğer bankalara göre sunacağı farklı imkânların neler olduğu.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:45
  1. İstanbul
  2. Mart
  3. Emlak Katılım Bankası
  4. Fitch Ratings
  5. EmlakBank
  6. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını
    1. GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını
    2. Afgan kralının kızının yeğenini..
    3. Başkan Günel; “Kuşadası turizmine..
    4. Turizm kenti Marmaris’te asırlar önce..
    5. Yeni Malatyaspor, Partizan maçının..
    6. Göç İdaresinden İstanbul’dan..
    7. Trabzon ve Şanlıurfalı girişimci..
    8. Malatya İdmanyurdu Cuma Nasır ile..
    9. Mesut Özil, Arsenal'dan ayrılıyor mu?..
    10. Hamileyken adet kanaması görülür mü?
    11. Üzüm üreticilerine salkım güvesi..
    12. Kütahya'da otomobil direğe çarptı: 1..
    13. Hindu toplumundan Pakistan meclisine..
    14. Ticari takside 12 düzensiz göçmen..
    15. Başınız dönüyorsa kulaklara dikkat
    16. Türkiye 3.çeyrekte gaza basacak
    17. Süleyman Demirel'in ilk otomobili..
    18. Eminevim'den ev araba nasıl alınır?
    19. Sanayicilerden üreticiye büyük destek
    20. Bakan açıkladı! Yavuz sondaja başladı
    21. Başkentte devrilen tomruğun altında..
    22. Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi..
    23. Mezoterapi bir çok soruna çözüm oluyor
    24. Servet Çetin: “Sivasspor ligde olmazsa..
    25. Ali Gaffar Okkan POMEM 23. Dönem..
    26. Gaziantep'teki doktora bıçaklı saldırı
    27. Komşuya gasp girişimine suçüstü
    28. MHP’li Esin Kara sorunları dinliyor
    29. Ticari takside 12 yabancı uyruklu..
    30. Toroslar’da binalar rengarenk boyanıyor
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"