Emlak Katılım’da tablo pozitif! Şimdi daha çok katkı zamanı

Mart ayında faaliyetlerine yeniden başlayan Emlak Katılım Bankası, yılın ilk yarısını 4,6 milyar liraya ulaşan aktif büyüklük ile tamamladı. Banka, finans dünyası için kısa sayılabilecek dört ayın sonunda Fitch Ratings’den kredi rating notu da aldı.

Başarısı B+ ile teyit edildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ilk kez değerlendirmeye aldığı Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın, “Uzun Vadeli Yabancı Para (YP)” cinsinden kredi notunu “B+” olarak açıkladı. EmlakBank, faaliyette olduğu ilk üç aylık dönemde elde ettiği pozitif tabloyla piyasalara önemli katkı sağlayacağına dair güçlü bir mesaj verdi.

Sektör için önemli gelişme

Kuruluşundan bu yana sektöre güven sağlayan EmlakBank’ın dört ay gibi kısa bir sürede rating notu alma başarısında “Gücüne Güven Türkiye” hedefiyle attığı adımlar büyük rol oynuyor. EmlakBank’ın, aldığı Uzun Vadeli YP notunun sektördeki en büyük bankalar ve kamu bankalarıyla aynı seviyede olması (B+) hem EmlakBank açısından hem de bankacılık sektörü açısından çok olumlu bir gelişme olarak görülüyor.

1.5 ayda 1 milyarlık kaynak sağladı

Varlığa dayalı sermaye piyasası araçlarını devreye sokmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yapan Emlak Katılım Bankası, konut üreticisi firmalarla irtibatını güçlü bir şekilde ilerletip, sektördeki çıkmazlara çare olmayı hedefliyor. Merkezi İstanbul Ataşehir’de bulunan tek şubeyle ilk 1.5 ayda 1 milyar lira para toplama başarısını gösteren Emlak Katılım Bankası’nın orta vadeli şube sayısı hedefi 75 olarak belirlendi. 72 ürün geliştiren banka yönetimi, gayrimenkulde yeni bir modeli devreye almaya hazırlanıyor. Emlak Katılım Bankası’nın konut finansmanı kullandırması konusunda takvimin açıklanmasını bekleyenlerin merak ettiği konu ise, bankanın diğer bankalara göre sunacağı farklı imkânların neler olduğu.