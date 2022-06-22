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Ekonomi Emlak Katılım, temassız broşür dönemine geçiyor
Ekonomi

Emlak Katılım, temassız broşür dönemine geçiyor

Emlak Katılım, sürdürülebilirlik alanında attığı adımlara yenisini ekledi. Banka, şubelerinde ürün ve hizmetlere yönelik broşürleri kâğıt olarak basmama kararı aldı. Emlak Katılım, bu kararıyla kâğıt israfını önlemeyi hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 23:01:00 -
Emlak Katılım, temassız broşür dönemine geçiyor

Banka, çevreci hamleleriyle dikkat çekiyor. Emlak Katılım, 2019’da Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurmuştu. Şubelerinden 2021’de geri dönüşüme gönderilen atık miktarını 22 bin kilograma taşımıştı. Bu sayı 2022’nin ilk çeyreğinde ise 7 bin kilogram oldu. Genel Müdürlük binasında 2021’de geri dönüşüme gönderilen atık miktarı yaklaşık 3 bin kilogram iken 2022’nin ilk çeyreğinde bin kilogram oldu. Bu arada Emlak Katılım’ın da sponsorluğunu üstlendiği ‘Türkiye Çevre Haftası’ birçok etkinlikle kutlandı. Çevre ve Çocuk Akademisi’nin tanıtımı binin üzerinde çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Yine Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Çevre Haftası konserlerinde birçok sanatçı yer alırken 50 binin üzerinde kişi konsere iştirak etti.

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