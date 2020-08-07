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Ekonomi

Emlak Katılım şube ağına Malatya’yı dahil etti

Emlak Katılım, Kurban Bayramı’nın ardından şube açılışlarına kaldığı yerden devam ediyor. Emlak Katılım, son olarak Malatya’da yeni şubesini hizmete sunarak 21. şubesini açtı.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 13:28:00 -
Emlak Katılım şube ağına Malatya’yı dahil etti

Emlak Katılım; Merkez (Ataşehir), Fatih, İkitelli, Ümraniye, Erenköy, Laleli, Sultanbeyli, Bağcılar, Ankara, Ankara (Ostim), Bursa, İzmir, İzmit, Gaziantep, Samsun, Kayseri, Rize, Adana, Konya ve Konya Büsan şubeleriyle hizmet vermeyi sürdürüyor. Emlak Katılım, 2020 sonunda 40 şubeye ulaşmayı hedefliyor.

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, şunları kaydetti: “Türkiye’nin gücüne güveniyor, gücüne güç katmak için de tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla yurdumuzun dört bir yanında açtığımız her bir şube bizim için çok önemli. Dijital kanallar üzerinden sunduğumuz hizmetleri geliştiriyoruz. Bununla birlikte şubelerimizi devreye alarak müşterilerimize fiziksel olarak da ulaşmak bizim için mutluluk verici. Malatya noktamızla şube sayımızı 21’e çıkarmış bulunuyoruz. Bu sayıyı yıl sonuna kadar 40’a ulaştırmayı hedefliyoruz.”

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