  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yalan makinesinden bir algı operasyonu daha! Vatandaşın değil casusların Sözcü’sü Dorukhan Büyükışık davasında sır perdesi aralandı Şehit edilen kardeşinin mezarını ziyaret ederken şehit edildi! Yeniden Refah Partisi’nde yaprak dökümü! YRP’li Doğan Bekin AK Parti’ye mi katılıyor? BM Genel Kurulunda alçak görüntü! Katil zırvaladı itleri fişledi Tançalan’a soruşturmada ikinci perde! Kara Haydar'ın araçlarından döviz fışkırdı Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı ve alım-satım kayıtları istendi Ahmet Can’dan Tera Yatırım çıkışı: “Neden geç kalındı?” Mansur Yavaş şimdi de 5 taşınmazı satışa çıkardı! 7 yıldaki 42 milyarlık satışa rağmen ortada hizmet yok! Memleketi soyanlar ahlak dersi vermeye kalktı! Asrın yüzsüzleri
Ekonomi Emlak Katılım; Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası’nın Devir İşlemlerine Yönelik Gerekli Başvuruları Yaptı
Ekonomi

Emlak Katılım; Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası’nın Devir İşlemlerine Yönelik Gerekli Başvuruları Yaptı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Emlak Katılım; Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası’nın Devir İşlemlerine Yönelik Gerekli Başvuruları Yaptı

Emlak Katılım, katılım finans sektöründeki büyüme stratejisi doğrultusunda Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş, Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemleri kapsamında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvuruları gerçekleştirdi.

Emlak Katılım’ın finans sektöründeki 100 yıllık deneyimi ve güçlü kurumsal yapısı üzerine inşa edilen finansal faaliyetlerinin, bu stratejik adımla birlikte

daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Katılım finans sektörünün öncü ve dinamik kurumlarından Emlak Katılım, finans alanındaki büyüme stratejisini güçlendirecek yeni bir adım attı. Emlak Katılım, tasarruf finansman sektörünün önde gelen şirketlerinden Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş, Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve ayrıca İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemleri kapsamında; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvuruları gerçekleştirdi. İlgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasını takiben pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir.

 

Yapılan bu hamleyle birlikte, 100 yıllık köklü geçmişi, kamu katılım bankası kimliği ve güçlü kurumsal yapısıyla Emlak Katılım’ın tasarruf finansman alanındaki büyüme stratejisinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

EMLAK KATILIM

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23