Emlak Katılım daha da büyümekte kararlı! 2021’de şube sayımızı 100’e çalışan sayımızı bin 356’ya taşıyacağız

Buğra Kardan

Faizsizlik prensibiyle çalışan Türkiye Emlak Katılım Bankası (Emlak Katılım), 2021’de de reel ekonomiye kuvvet katmayı planlıyor. Banka, bu sene daha çok üreticiyi ve ihracatçıyı fonlamayı amaçlıyor.

Firmaları yaşama bağladı

Pandemi döneminde pek çok firmayı hayata bağlayan Emlak Katılım’ın Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, gerek 2020’de attıkları adımlar gerek 2021 için belirledikleri hedefler gerekse yeni ürünleri ve hizmetleriyle ilgili editörümüz Buğra Kardan’ın sorularını yanıtladı. İşte sorular ve yanıtları.

Aktif toplammımız arttı

Emlak Katılım için 2020 nasıl geçti? 2020 yılında pandemiye bağlı olarak dünya ekonomisinde sert bir yavaşlama ve hatta küçülme yaşandı. Covid-19 salgını, bankacılık sektörünü de sıkıntıya soktu. Ne var ki ülkemiz yerinde ve zamanında atılan adımlarla pandeminin neden olduğu negatif tablodan minimum seviyede etkilendi. Bu bağlamda oluşan güven ortamı, Emlak Katılım’ın faaliyetlerine pozitif şekilde yansıdı. Salgının oluşturduğu negatif etkilere rağmen 2019’da 9,3 milyar olan aktif büyüklüğümüzü 2020’de 20,3 milyar liraya taşıyarak yüzde 120 oranında büyüme gerçekleştirdik. Özelikle reel sektörü desteklemek için kullandırdığımız fon büyüklüğümüz 16,4 milyar lirayı bulurken, topladığımız fonlar da 11,7 milyar liraya ulaştı. Aralık ayında 276 milyon sermaye artışı yakalayarak ödenmiş sermayemizi de 1 milyar 26 milyon liraya çektik.

Sukuk ihraçları devam ediyor

Kira sertifikası ihraçlarında durum nedir? 2020 Nisan ayından bu yana toplamda 4,8 milyar lira olmak üzere 32 adet kira sertifikası ihracı yaptık. 24 Haziran 2020 tarihinde 369 gün vadeli ve 4 dönemsel kira ödemeli olarak sertifika ihraç ettik. Bu, Türkiye’nin ilk getirisi katılma havuzuna referanslı sukuk ihracı olarak kayıtlara geçti. Öbür taraftan 2021 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) 15 milyar lira tutarında ihraç tavanı başvurusu yapacağız. Böylece geçen yıl gerçekleşen 4,8 milyar liralık sukuk ihraç hacmimizi geride bırakacağız.

İstihdama olumlu katkı

Şube sayınızı öğrenebilir miyiz? 2019 yılında 11 olan şube sayımızı 2020 yılında 50’ye yükselttik. Bunların 23’ünü İstanbul, 27’sini ise Anadolu’da açtık. Şu anda Merkez (Ataşehir), Fatih, İkitelli, Ümraniye, Erenköy, Laleli, Sultanbeyli, Bağcılar, Pendik, Altunizade, Beykent, Güneşli, İmes, Merter, Üsküdar, Avcılar, Metrokent, Maslak, Maltepe, Kavacık, Beşyüzevler (Gaziosmanpaşa), Esenyurt, Kaynarca, Gebze, Ankara, Ankara (Ostim), Kızılay, Sincan, Aksaray, Batman, Bursa, Bursa Yıldırım, Diyarbakır, İzmir, İzmit, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Mersin, Samsun, Kayseri, Rize, Adana, Adana Küçüksaat, Konya, Konya Büsan, Antalya, Sivas, Şanlıurfa ve Adapazarı şubelerimizle hizmet veriyoruz. l Peki, 2021’de şube sayınız ne olacak? 2021 yıl sonu şube hedefimizi toplamda 100 şube olarak belirledik. Yani bir sene içerisinde 50 yeni şube daha açacağız. Şube adedine paralel çalışan sayınız da artacaktır. Kuşkusuz. Hızla büyümeye devam ederek 2020 sonu itibarıyla 817 personele ulaştık. Önümüzdeki bir yıl içerisinde bünyemize 539 yeni kişi daha istihdam ederek bin 356 çalışana ulaşmayı planlıyoruz.

Yatırımcılara önemli imkanlar

Bize yeni ve rağbet gören ürünlerinizden söz eder misiniz? Emlak Katılım olarak müşterilerimizin farklılaşan ihtiyaçlarına yönelik ürün ile hizmetlerimizi 2020 yılı boyunca geliştirmeye ve sunmaya devam ettik. Gayrimenkul devir işlemlerinin sorunsuz gerçekleştirilmesi için Tapu Güvenilir Hesap uygulamasını hayata geçirdik. Ayrıca Takasbank Altın Transfer Sistemi’ne dahil olduk. Müşterilerimize sisteme üye bankalar arasında altın transferi yaptırdık. Müşterilerimize altın üzerinden yatırımlarını değerlendirme ve faizsiz kazanç elde etme imkânı sunduk. Altın katılma hesaplarına 6 Nisan 2020 tarihi itibarıyla (100 gr altına) 3 aylık vadede brüt 0,97 oranında kâr dağıtımı yaptık. l Altın toplama faaliyetleriniz nasıl gidiyor? Yastık altı altınları ekonomiye kazandırmak amacıyla stratejik bir hamle yaptık. Altın toplama günleri başlattık. Bu uygulamamızla müşterilerimizin şubelerimize altınlarını getirmelerine ve kazanç sağlamalarına olanak tanıyoruz. Kıymetli maden ve döviz alım satımında önemli bankalardan biri olmayı esas alıyoruz. Müşterilerimize avantajlı kurlarla hizmet ayrıcalığı sağlamak için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.

E-Şubeyle öne çıkıyor

Dijital ürünlerinizi, uygulamalarınızı sıralar mısınız? Emlak Katılım e-Şube’yle ön plandayız. Bu platform, müşterilerimizin bankaya gitmeden hesap açmalarını mümkün kılıyor. Müşterilerimizin bankacılık hizmetlerine kolayca ulaşabildikleri e-Şube’yle ülkemizin istisnasız her köşesini kapsıyoruz. Bununla da yetinmiyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi geliştiriyoruz.

Pandemiye karşı tedbirleri aldık

Emlak Katılım Genel Müdürü Bayraktar, pandemi döneminde iyi bir imtihan verdiklerini belirtti. Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: “Bireysel ve kurumsal müşterilerimize taksit, kâr payı ile anapara ödemelerinde erteleme imkânı sunduk. Müşterilerimizin koşullarına uygun vadeli yapılandırmalara gittik. 6 aya kadar ödemesiz dönemi 12 aya kadar uzattık. Bununla birlikte maaş müşterisi olan kurumsal müşterilerimize, ihtiyaç duymaları halinde istihdamlarını korumaları koşuluyla 3 aylık çalışan maaş gideri kadar ek limit sağladık.”