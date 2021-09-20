Emlak değer belgesi nereden alınır? Evin değerini gösteren belge nereden alınır?

Rayiç bedel, taşınmaz bir malın, güncel piyasa şartlarında arz-talep dengelerine göre yıllar arasında değişiklik gösteren değerine rayiç bedel denmektedir. Belediyeden emlak beyan değeri nasıl öğrenilir sorusunun cevabı şu şekilde; Borcu olmayan kişiler emlak beyan değerini kimliği ve tapu fotokopisi ile bağlı olduğu belediyenin emlak tahsilat bölümünden alabilir. Eğer taşınmaz sahibinin borcu varsa ödemesini yaptıktan sonra emlak beyan değerini alabilir. Gayrimenkul sahipleri tarafından ödemenin zorunlu olduğu emlak vergisi vergisi ödemeleri arsa, arazi, mesken ve işyerleri için farklı oranlarda, vergi yılı içerisinde asgari rayiç değerler üzerinden hesaplanır. Konut ve işyeri sahiplerinin yanı sıra arazi ve arsa sahiplerinin de emlak vergisi ödeme yapması gerekir.

Emlak değer belgesi nereden alınır?

Emlak beyan değerini gösteren belge, taşınmazın bağlı bulunduğu Belediyeden alınıyor. 492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 20-a pozisyonuna göre emlak beyan değerinden az olmamak üzere satış için beyan edilen değer üzerinden alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak üzere binde 20 oranında harç tahsil ediliyor. Buna göre toplamda binde 40 oranında harç ödemesi yapılmış oluyor. Ayrıca, 6544 sayılı Döner Sermaye Kanununa ekli tarifeye göre döner sermaye ücreti tahsil ediliyor. Emlak Vergisi Bildirim Sureti / Rayiç Bedel Sorgulama yapmak için tıklayın