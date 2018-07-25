Emlak Bankası için ilk adım

Önceki hafta GYODER, İNDER ve KONUTDER Başkanları (Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, Nazmi Durbakayım, Altan Elmas) ile bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, üç başkandan da birer sayfalık rapor istedi. Geçtiğimiz günlerde sektörün üç çatı kuruluşunun temsilcisi tarafından bakanlığa gönderilen raporlarda acil eylem planı ile orta ve uzun vadede yapısal yönlü taleplere yer verildi.

ÖNCELİK FİNANSMANA KOLAY ULAŞIM

Kısa sürede çözülmesi gereken konulara dikkat çekilen raporlarda inşaat sektörünün finans probleminin çözülmesine odaklanıldı. Piyasada yükselen faiz oranıyla birlikte krediye olan talebin bıçak gibi kesildiğine vurgu yapılarak, konuyla ilgili tedbirlerin ivedilikle alınması talep edildi. Bakan Murat Kurum ise Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü döneminde gündeme gelen Emlak Bankası’nın faaliyetlerine başlaması konusunda dile getirdiği “Böyle bir ihtiyaç olduğu kesin” açıklamasının arkasında durarak, bankanın faaliyete geçmesi için ilk adımı attı. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer kurumların yetkilileri ile temas halinde olan bakanlık yetkilileri önümüzdeki günlerde bankanın faaliyet alanları ve sektöre katkısını konu alan çalışmasını tamamlamış olacak. Bu yolla uygun koşullarda finansman ihtiyacını gidermeye çalışan sektöre de fayda sağlanacak. Gayrimenkulün finansmanı ve sektörün ekonomik yönden dinamikliği için gerekli görülen Emlak Bankası’nın yeniden hizmete başlaması için eksikliklerin giderilmesi için çalışmalara hız verilmesi bekleniyor.

GEÇİCİ DEĞİL SÜREKLİ OLSUN

Zaman zaman yapılan vergi indirimleri ile kampanyalara dikkat çekilen raporda vergi ve harçlarda makul oranların belirlenmesi, KDV oranlarının teke indirilmesi, müktesebat, müteahhitlik hizmetleriyle ilgili standartları konu alan başlıklara da yer verildi.

YENİ YARDIMCILARIN MESAİSİ BAŞLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la birlikte çalışacak Bakan yardımcıları dün ilk mesailerini yaptı. Geçen hafta ataması yapılan Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ın ardından, Bakan Yardımcıları Fatma Varank, ve Mücahit Demirtaş da görevlerine başladı. Mücahit Demirtaş’ın kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarda rol alması beklenirken, bir dönem KİPTAŞ’ta da görev alan Fatma Varank’ın kentsel tasarım, planlama ve imar konularıyla ilgili çalışmaları yürütmesi bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE DESTEKLEMİŞTİ

Murat Kurum, Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü döneminde, Emlak Bankası’nın hayata geçirilmesi konusunda Ekonomi Müdürümüz Mehmet Canıtatlı’ya yaptığı açıklamada şunları dile getirmişti: ’’İş dünyasının konut ve inşaat finansmanı için banka isteği sektör açısından bir çözüm olup olmayacağı tartışılıyor. Böyle bir ihtiyaç olduğu kesin. Şu anki bankacılık sistemi ile 20 yıl vade yapma şansımız yok. Buna ilişkin devletimizin bir çalışması da var. Sadece emlak bankasının hayata geçmesi değil, emeklilik fonu gibi konut fonlarının kurulması da gerekiyor.’’

KURUM’UN BEYAN TİTİZLİĞİ

Bakanlığın üzerinde çalıştığı konulardan birisi de mülklerle ilgili değer beyanlarının gerçekliği. Beyanların gerçek değer üzerinden yapılması ve bu yolla haksız rekabetin önlenmesi gerektiğini savunan Bakan Murat Kurum’un konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bir açıklama yapması bekleniyor.