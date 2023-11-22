'Emlak balonu patlayacak, borsalar sert düşecek!'

2008 finansal krizini tahmin eden ekonomist Shilling, piyasalardaki en büyük balonun ticari gayrimenkuller olduğunu söyledi. Konut piyasası kahini olarak bilinen Shilling'e göre ABD'de borsaları da sert düşecek ve ekonomi resesyona girecek.

Pandemi sonrası dünya ekonomisinde oluşan enflasyonist ortam, değer kaybından korunmak amacıyla insanları emlak veya borsa gibi yatırım araçlarına yönlendiriyor. Yatırımcılar, borsa ve emlak konusunda uzman yorumlarını dikkate alıyor. Bu bağlamda Amerika’nın önde gelen yayınları Forbes, The News York Times ve The Wall Street Journal’da düzenli olarak köşe yazısı yazan ve 2008 finansal krizini 2006 yılında kaleme aldığı “Konut balonu muhtemelen patlayacak” makalesiyle öngören ABD'li ekonomist Gary Shilling, borsa ve konut sektörü hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.

"Büyük balon ticari gayrimenkul"

Yatırım podcasti The Julia La Roche Show’a katılan Shilling, “Şu anda en büyük balonun ticari gayrimenkul olduğunu düşünüyorum” dedi. Shilling, 2008’de birçok Wall Street bankasını çökerten ve küresel mali krize yol açan temerrütlere atıfta bulundu: “Bu, ipotekli konut kredisi çılgınlığı kadar büyük değil ama bence çatlamaya başlayan bir balon.”

Dünya'dan Emre Ergül'ün haberine göre, pandeminin ardından yaygınlaşan ve pek çok şirkette model olarak uygulanan uzaktan veya hibrit çalışmanın ticari gayrimenkulleri etkileyeceğini belirten Shilling, “Şimdi boş olan ofis binaları var ve sorunlardan biri bu ofis binalarının vadelerinin yaklaşıyor olması.

Mortgage kredisi verenler ya kredileri yenilemek istemiyor ya da bunu yapmak için çok daha yüksek faiz oranları istiyorlar” diye devam etti. Konut piyasası kahini olarak bilinen Shilling'e göre ABD'de borsalar sert düşecek ve ekonomi resesyona girecek.

"Ticari gayrimenkul balonu" üç küresel rapora girdi

Gary Shilling’in yorumunu manşete taşıyan Fortune dergisinin yayınladığı üç rapor da ünlü ekonomisti destekler gibi… İlk raporun sahibi konut emlak komisyonculuğu şirket Nest Seekers'ın baş ekonomisti Erin Sykes’e ait: “Ticari alanların kiralarının zamanında ödenmesinde zorlanılıyor.”

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İkinci rapor, Allianz Trade ekonomistlerinden: “Alışveriş merkezleri ve perakende gibi bazı mülkler bir şekilde korunmuş olsa da, ofis segmenti ağır darbe aldı. Yüksek faizler gayrimenkulleri risksiz devlet tahvillerine kıyasla daha az cazip hale getirdi ve varlık değerlerinde önemli bir düşüşe yol açtı.” Son rapor ise Goldman Sachs’ın Ticari Gayrimenkul Riskleri raporu: “Ofis piyasasının istikrara kavuşması birkaç yıl alabilir.”