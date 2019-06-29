EMKO Antalya’da Emet ilçesini temsil etti Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi EMKO Antalya Muratpaşa Belediyesi’nce düzenlenen 2.

Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi EMKO Antalya Muratpaşa Belediyesi’nce düzenlenen 2. Kadın Kooperatifleri Festivali’ne katıldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği, Türkiye’nin ilk ve tek kadın kooperatifleri buluşması Kadın Kooperatifleri Festivali’nde kadınlar, 2 gün düzenlenen seminer ve çalıştaylara katılarak kooperatifçilik üzerine eğitim aldılar .Akşamları ise oya işlemeleri, çantalar ve el emeği, göz nuru ürünlerini sergileyip satışını gerçekleştirdiler.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ın katkıları ile festivale katıldıklarını ifade eden EMKO Kooperatifi Üyesi Neslihan Türe, ’’Emet EMKO stantımızda ürettiğimiz yöresel lezetlererişte, tarhana ve çini, elişi, nakış ürünlerinin satışı kadar ilçemizin tanıtımını gerçekleştirdik’’ dedi.

Akşam saatlerinde açılan stantlara, Antalyalılar yoğun ilgi gösterirken turistler de festivalin ziyaretçileri arasında yer aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.