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Emiyet Genel Müdürü Aktaş: "Cep telefonu ile konuşulması durumunda kaza riski 4 kat artıyor"

Ulaşımda 43 ili geçiş noktasındaki ’kilit kavşak’ olarak adlandırılan Kırıkkale’de trafik denetimlerine katılan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Cep telefonu ile görüşmeyelim seyahat halindeyken.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:55
Emiyet Genel Müdürü Aktaş: "Cep telefonu ile konuşulması durumunda kaza riski 4 kat artıyor"

Ulaşımda 43 ili geçiş noktasındaki ’kilit kavşak’ olarak adlandırılan Kırıkkale’de trafik denetimlerine katılan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Cep telefonu ile görüşmeyelim seyahat halindeyken. Bu bilimsel çalışmalarla tespit edilmiş ki cep telefonu ile konuşulması durumunda kaza riski 4 kat artıyor. Çok ciddi bir rakam, çok ciddi bir oran. Bu nedenle bunlar başta olmak üzere diğer trafik kurallarına vatandaşlarımızın uymasını istirham ediyoruz" dedi.


Kurban Bayramı dolayısıyla milyonlarca vatandaş adeta yollara akın etti. 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale’de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle ’kilit kavşak’ olarak adlandırılan D-200 kara yolunda araçlar zaman zaman güçlükle ilerleyebiliyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle olumsuzlukların önüne geçmek için hummalı bir şekilde çalışmalarını gece-gündüz sürdürüyor.


Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında denetimlere katılan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bayram tedbirleriyle ilgili İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu’dan trafik yoğunluğuyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet edip bayramlaşan Aktaş, emniyet kemeri takıp takmadıklarına bakıp, kurallara uymaları konusunda da uyarılar da bulunarak araçlardaki çocuklara da kırmızı düdük, tişört, şapka ve oyuncak gibi çeşitli hediyeler verdi.


Yapılan denetleme sonrasında açıklamalarda bulunan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, seyahat halindeyken cep telefonu ile konuşmak kaza riskini 4 kat arttırdığını söyledi.


Aktaş, "Emniyet Genel Müdürlüğü olarak bu bayramda da diğer bayramlar da olduğu gibi bütün gücümüzü, kuvvetimizi, personelimizi insanlarımızın çok daha güvenli bir ortam da yolculuklarını yapabilmeleri içinin kazasız belasız gidecekleri yere varabilmeleri için seferber etmiş durumdayız" dedi.


’Kilit kavşak’ olarak adlandırılan ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki noktanın büyük hassasiyet taşıdığını belirten Aktaş, konuşmasını şu şekilde tamamladı:


"Ben Ankara’dan geliyorum güzergah’da da gördük gerçekten ciddi bir yoğunluk var. Günlük araç sayısının 100 bine çıkacağı tahmin ediliyor. Allah’a şükür önemli bir kazamız yok İnşallah da olmaz diye ümit ediyoruz. Tabi bütün vatandaşlarımızdan, bütün şoförlerimizden ricamız şudur: Lütfen kurallara uyalım, lütfen çok fazla hız yapmayalım. Yine yorulduğumuz da dinlenelim ortalaması bunun 2 saatte bir en az 10 dakika dinlenelim mola verelim. Yine emniyet kemerlerimizi takalım. Araçtaki bütün herkese kemer taktıralım. Buna hassasiyet gösterelim. Yine cep telefonu ile görüşmeyelim seyahat halindeyken bu bilimsel çalışmalarla tespit edilmiş ki cep telefonu ile konuşulması durumunda kaza riski 4 kat artıyor. Çok ciddi bir rakam, çok ciddi bir oran. Bu nedenle bunlar başta olmak üzere diğer trafik kurallarına vatandaşlarımızın uymasını istirham ediyoruz. Bayramlar malum millet olarak kutladığımız en önemli en mutlu günlerimiz. Bu mutlu günleri hem ailemiz için hem kendimiz için hemde çevremiz için bir mutsuzluğa bir acıya dönüştürmeyelim diyorum. Ben bu vesileyle tüm yolcularımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Bütün milletimizin de bayramını yürekten tebrik ediyorum."

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:55
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