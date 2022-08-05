Emirhan İlkhan'dan Beşiktaşlıları çılgına çeviren fotoğraf
Beşiktaş'tan ayrılmayı kafasına koyan Emirhan İlkhan, Torino'ya transfer olmak için İtalya'nın yolunu tuttu. Emirhan'ın kamuoyuna düşen Torino bayraklı fotoğrafı Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti.
Torino’ya giden olan Emirhan İlkhan, sağlık kontrolünden geçecek. Kontrollerde bir sorun çıkmaması halinde 18 yaşındaki oyuncu yeni kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Sağlık kontrollerinin ardından Torino, Beşiktaş ’a 4,5 milyon Euro bonservis bedelini yatıracak. İtalyan ekibi Emirhan’a yıllık 600 bin Euro ücret ödeyecek.
Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan, geçen sezon A Takım’da şans buldu. 18 yaşındaki oyuncu siyah beyazlı forma ile çıktığı 12 maçta 1 gol attı.