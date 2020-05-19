  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seyahat yasakları ne zaman bitecek? Seyahat kısıtlaması olan iller neler? Seyahat yasağı olan 15 il hangisi?

Fenerbahçe'de hangi futbolcular koronavirüse yakalandı?

Beşiktaş'tan stoper hamlesi Renato Chaves

Seyahat kısıtlaması bitti mi? | Seyahat kısıtlaması ne zaman bitecek?

Fenerbahçe'de ayrılık! Hasan Ali Kaldırım Bundesliga yolcusu
için kalan
Ekonomi

Emirdağ OSB’de yatırımlar sürüyor

Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi’ne yatırım çalışmaları kapsamında 2019 yılında sözleşme imzalanan firmalar inşaat çalışmalarına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:06:55 -
Emirdağ OSB’de yatırımlar sürüyor

Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi’ne yatırım çalışmaları kapsamında 2019 yılında sözleşme imzalanan firmalar inşaat çalışmalarına başladı.


Geçtiğimiz hafta 50 kişilik istihdam ile dezenfektan üretimi yapacak olan firmanın inşaat için ilk kazmayı vurmasının ardından, 170 bin metrekare yer tahsisi yapılan dondurulmuş gıda üzerine üretim yapacak başka bir firma daha inşaat çalışmalarına başladı.


Yaklaşık 50 milyon Euro’luk yatırım tutarına sahip işletmenin Haziran 2021 tarihinde üretime geçmesi planlanıyor. Fabrikanın şantiye enerji nakil hattını çekmeye başladığı bildirilirken, üretime geçmesinin ardından yaklaşık 350-400 kişilik istihdam sağlanması bekleniyor.


Emirdağ Belediye Başkanı ve Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Koyuncu, “Bölgenin en gözde Organize Sanayi Bölgesi olan Emirdağ’a yatırım yapan kazanıyor. Fabrika kurulması için aranan tüm şartlar ve devletin tüm imkanları Emirdağ OSB’de yer alıyor. Önümüzdeki yıllarda Emirdağ’daki üretim ülkemizde ses getirecektir. Söz verdiğimiz gibi Emirdağlı hemşerilerime iyi bir gelecek hazırlama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı