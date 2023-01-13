Emirdağ Belediyesi onlarca arsasını satışa çıkardı
Mülkiyeti Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi’ne ait İlçemiz Hürriyet Mahallesinde bulunan 2 adet, Yeni Mahallede bulunan 6 adet, İncili Mahallesinde bulunan 1 adet, Adaçal Mahallesinde bulunan 22 adet arsa 2886 sayılı DİK.nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) ile satışa sunuldu.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; satış İhaleleri Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 25.01.2023 tarihinde saat 10:30’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 25.01.2023 tarihi saat 10:30’a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
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