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Biyografi Emir Sarıgül kimdir? Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül’ün oğlu mu?
Biyografi

Emir Sarıgül kimdir? Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül’ün oğlu mu?

Sedat Peker’in bir videosunda Tolga Ağar ile birlikte Emir Sarıgül’ün hakkında söylediklerinden sonra Emir Sarıgül’ün hayatı merak ediliyor. Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül’ün oğlu mu? Sarıgül, soyadından dolayı da çok sayıda vatandaş, Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül mü? sorusunu sormakta. Peki Emir Sarıgül kimdir? Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül’ün oğlu mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-06 14:28:00 - 2021-05-06 14:29:14
Emir Sarıgül kimdir? Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül’ün oğlu mu?

Emir Sarıgül kimdir? Emir Sarıgül, Türkiye Değişim Parisi Genel Başkan Mustafa Sarıgül'ün ilk eşi Hülya Köksaloğlu'ndan olma oğludur. Emir'e hamile olan annesine kanser teşhisi konmuş, anne buna rağmen doğumda ısrarcı olmuştur. 1981 yılında İstanbul'da doğan Emir Sarıgül 1985 yılında, henüz 3,5 – 4 yaşlarındayken kanser hastası olan annesini kaybetmiştir. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Emir Sarıgül, Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi'nde mezun olmuştur. Ardından Yeditepe Üniversitesi'ni kazanmıştır.

Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü tamamlamasının ardından master eğitimi almak üzere İngiltere'ye gitmiştir. Londra'daki American Intercontinental University'de aldığı yabancı dil eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönmüş ve iş hayatına atılmıştır.

Özellikle inşaat sektöründe başarılı işler yapan Emir Sarıgül, bu alanda kendinden sıkça söz ettirmiştir. Halen inşaat sektöründe faaliyet gösteren Maritza Şirketler Grubu’nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

 

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