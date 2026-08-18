Emir Abi: Gençlere “Türkiye’de kalın” demek yetmez, Türkiye’yi daha da güçlendirmeliyiz

Türkiye’nin geleceğinin gençlerin bilgisi, enerjisi ve üretkenliğiyle şekilleneceğini belirten Öze Dönüş Platformu Başkanı Emir Abi, gençlere yönelik eğitim, teknoloji, girişimcilik ve aile politikalarının daha da güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayii, teknoloji, eğitim ve girişimcilik alanlarında önemli kazanımlar elde ettiğini ifade eden Abi, bu başarıların gençlerin geleceğe olan güvenini daha da artıracak yeni adımlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

“Bir ülkenin geleceğini konuşuyorsak önce o ülkenin gençlerinin geleceğini konuşmalıyız” diyen Abi, gençlere güçlü bir gelecek sunulmasının yalnızca çağrılarla değil, eğitimden istihdama, girişimcilikten aile hayatına kadar farklı alanlarda oluşturulacak imkânlarla mümkün olacağını vurguladı.

Gençlere sadece “kalın” demek yetmez

Gençlerin Türkiye’de kalmasını teşvik edecek çalışmaların önemine değinen Emir Abi, gençlerin kendi ülkelerinde gelecek kurmalarını sağlayacak imkânların sürekli geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Abi şöyle konuştu:

“Genç kardeşlerimize ‘Türkiye’de kalın’ demek elbette önemli. Ancak bunun yanında gençlerimize Türkiye’de kalmaları, üretmeleri ve geleceklerini burada kurmaları için güçlü sebepler de sunmalıyız.

Türkiye son yıllarda özellikle teknoloji, savunma sanayii, girişimcilik ve eğitim alanlarında çok önemli adımlar attı. Biz bu başarıları daha ileriye taşımak zorundayız.

Gençlerimizin dünyadaki gelişmeleri takip etmesini, dünyanın en iyi eğitimini ve teknolojisini öğrenmesini istiyoruz. Ancak bütün bu birikimlerini kendi ülkelerine kazandırabilecekleri güçlü bir Türkiye’yi de birlikte inşa etmeliyiz.”

Dünyaya açık, değerlerine bağlı bir gençlik

Bugünün gençlerinin dünyayı önceki nesillere göre çok daha yakından takip ettiğini belirten Abi, bunun Türkiye açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Gençlerin teknolojiye, bilime ve dünyadaki gelişmelere açık olmasının milli ve manevi değerlerle çelişmediğini ifade eden Abi, gençlerin hem dünyayı tanıyan hem de kendi medeniyet ve kültür değerlerine sahip çıkan bir anlayışla yetişmesinin önemine dikkat çekti.

“Dünyaya açık olmakla kendi değerlerimizi korumak birbirinin alternatifi değildir” diyen Emir Abi, şöyle devam etti:

“Gençlerimiz dünyanın teknolojisini, bilgisini ve imkânlarını alırken kendi kimliğini, milli ve manevi değerlerini de güçlü biçimde taşıyabilmelidir.

Biz gençlerimizin dünyaya açılmasından korkmamalıyız. Tam tersine, dünyayı gören, öğrenen, kendisini geliştiren ve daha sonra bu birikimini Türkiye’nin gelişimine aktaran bir gençlik istiyoruz.”

Eğitim ve liyakat gençlerin geleceğe güvenini güçlendirir

Türkiye’nin gençlerin eğitimine ve geleceğine yaptığı yatırımların daha da güçlendirilmesinin önemine değinen Abi, eğitim kalitesinin ve liyakat anlayışının gençlerin motivasyonunu artıracağını söyledi.

Gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve kendilerini geliştirmelerine imkân sağlanmasının Türkiye’nin insan kaynağını da güçlendireceğini belirten Abi, şunları kaydetti:

“Bir gencin bilgisi, emeği, yeteneği ve üretme kapasitesi ne kadar güçlenirse Türkiye de o kadar güçlenir. Eğitimde kaliteyi ve fırsat eşitliğini daha da ileri taşımak, gençlerimizin geleceğe olan güvenini artıracaktır. Liyakat anlayışının güçlenmesi de gençlerimizin kendilerini daha fazla geliştirmeleri için önemli bir motivasyon olacaktır.”

Gençlerin ekonomik bağımsızlığı Türkiye’nin gücüdür

Gençlerin kendi hayatlarını kurabilmelerinin Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Emir Abi, eğitimden iş hayatına geçiş sürecinin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Girişimcilik ve istihdam imkânlarının artırılmasının gençlerin ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına katkı sağlayacağını belirten Abi, şöyle konuştu:

“Gençlerimizin eğitimlerini tamamladıktan sonra iş hayatına güçlü şekilde katılmalarını istiyoruz.

Kendi ayakları üzerinde duran, üreten, girişim yapan ve ekonomik bağımsızlığını kazanan her gencimiz Türkiye’nin gücüne güç katıyor.

Genç girişimcilerimizin, teknoloji geliştiren gençlerimizin ve yeni iş fikirleri ortaya koyan kardeşlerimizin önünü daha fazla açmalıyız. Çünkü gençlerin başarısı Türkiye’nin başarısıdır.”

Güçlü aile, güçlü toplum

Türkiye’nin geleceği açısından aile kurumunun önemine de dikkat çeken Abi, gençlerin aile kurmasını destekleyecek sosyal ve ekonomik imkânların güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Gençlere aile kurmanın öneminin anlatılmasının yanı sıra onların bu yöndeki hedeflerini destekleyecek imkânların da geliştirilmesi gerektiğini belirten Abi, şunları söyledi:

“Aile, toplumumuzun en önemli kurumlarından biridir. Gençlerimizin evlenmesi, yuva kurması ve çocuk sahibi olması toplumumuzun geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Gençlerimize aile kurmanın güzelliğini anlatırken onların bu hayallerini destekleyecek sosyal ve ekonomik imkânları da güçlendirmeliyiz.

Güçlü aile, güçlü toplum demektir. Gençlerimizin aile kurma hayallerini desteklemek hepimizin ortak sorumluluğudur.”

Gençleri ortak hedeflerde buluşturmalıyız

Gençlerin farklı düşüncelere sahip olmasının doğal olduğunu belirten Abi, Türkiye’nin ortak geleceği etrafında buluşmanın önemine dikkat çekti.

Gençlerin enerjisinin ülkenin gelişimine yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Abi, şöyle konuştu:

“Gençlerimizin farklı siyasi düşüncelere sahip olması son derece doğal. Ancak Türkiye söz konusu olduğunda ortak hedeflerde buluşabilmeliyiz.

Eğitim, teknoloji, üretim, bilim, aile ve Türkiye’nin geleceği hepimizin ortak meselesidir.

Gençlerimizin enerjisini birbirleriyle tartışmaya değil, ülkemizi daha ileriye taşımaya yönlendirmeliyiz.”

“Türkiye’nin geleceğine güveniyoruz”

Türkiye’nin gençlerinin ülkenin geleceği açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Emir Abi, gençlerin Türkiye’ye olan aidiyetini ve gelecek umudunu güçlendirecek çalışmaların önemine dikkat çekti.

Türkiye’nin özellikle teknoloji ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda ortaya koyduğu başarıların gençlere önemli bir özgüven verdiğini ifade eden Abi, bu başarı hikâyelerinin eğitim, bilim, girişimcilik ve üretim alanlarında da çoğaltılması gerektiğini söyledi.

Abi sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye’nin gençlerine güveniyoruz. Gençlerimizin potansiyeline inanıyoruz.

Bizim görevimiz gençlerimize sadece ‘Türkiye’de kalın’ demek değil; onların hayallerini kendi ülkelerinde gerçekleştirebilecekleri imkânları sürekli geliştirmektir.

Türkiye’nin son yıllarda elde ettiği başarıları daha ileriye taşımak, gençlerimizin önünü açmak ve onlara daha güçlü bir gelecek hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Gençlerimiz dünyanın en iyisini görsün, öğrensin ve kendisini geliştirsin. Ama aynı zamanda bütün bu bilgi ve tecrübeyi Türkiye’nin geleceğine aktarsın. Bizim hedefimiz budur.

Türkiye’nin geleceğini konuşuyorsak, gençlerimizin sesini daha fazla dinlemeli ve onların enerjisini ülkemizin kalkınmasına yönlendirmeliyiz.”

Öze Dönüş Platformu olarak gençlerin milli ve manevi değerleriyle birlikte dünyadaki gelişmeleri takip edebildiği, eğitimden teknolojiye, girişimcilikten sosyal sorumluluk çalışmalarına kadar farklı alanlarda aktif rol üstlenebildiği ve Türkiye’nin geleceğine katkı sunabildiği bir gençlik vizyonunun güçlendirilmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.