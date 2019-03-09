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Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşü başlıyor

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında bir vagon, test sürüşü için belediye ekiplerince güvenli bir şekilde raylara indirildi.

09 Mart 2019 Cumartesi 08:22
Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşü başlıyor

Eminönü- Alibeyköy tramvay hattında gece saatlerinde bir vagon, test sürüşü için belediye ekiplerince raylara indirildi.

Eminönü'nden başlayarak Haliç sahili boyunca ilerleyerek Alibeyköy Otogarı'na ulaşacak şekilde inşa edilen tramvay hattının Balat mevkine, gece saatlerinde tırla bir vagon getirildi.

Vagon daha sonra belediye ekiplerince güvenli bir şekilde raylara indirildi. Test sürüş çalışmasının ise sabah saatlerinde yapılacağı öğrenildi.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı

Saatte tek yönde 25 bin yolcuya hizmet verecek olan Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı, vatandaşlara Eminönü'nden Alibeyköy Otogarı'na yaklaşık 30 dakikada ulaşım imkanı sağlayacak.

Hat; Alibeyköy Otogar, Alibeyköy metro, Alibeyköy merkez, Sakarya Mahallesi, Silahtarağa, Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Eyüpsultan Teleferik, Feshane, Ayvansaray, Balat, Fener, Cibali, Küçükpazar ve Eminönü olmak üzere 14 istasyondan oluşacak.

Çalışmalar tamamlandığında hat ayrıca Eminönü İstasyonu'nda, Kabataş-Eminönü-Zeytinburnu - Bağcılar tramvay hattı ve Şehir Hatları Vapur İskeleleri, Küçükpazar İstasyonu'nda, Hacıosman-Yenikapı metro hattı, Ayvansaray İstasyonu'nda Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs hattı, Feshane İstasyonu'nda yapımı planlanan Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattı, Alibeyköy Metro İstasyonu'nda Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı, Alibeyköy Otogarı İstasyonu'nda ise Seyrantepe-Kağıthane-Alibeyköy metro hattı ile entegre olacak.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 08:22
  1. Sakarya
  2. Eminönü
  3. Alibeyköy Meydanı

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