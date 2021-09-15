Eminevim'de üst düzey atama

Eminevim tarafından atama açıklaması yapıldı. Açıklamada bankacılık ve finans sektörünün tanınan başarılı isimlerinden Sait Aytaç’ın 1 Eylül itibarıyla şirketin Genel Müdürlüğü görevine getirildiği duyuruldu. Hem finans hem de satış alanındaki uzmanlığı ve tecrübeleriyle Türkiye’nin önde gelen katılım bankalarının yönetim kademelerinde görev yapan Aytaç, iş hayatına Eminevim Genel Müdürü olarak devam edecek. Uzun yıllar katılım bankacılığı ve finans sektörüne hizmet eden Aytaç, sahip olduğu deneyimlerle tasarruf finansman sektörünün kurucusu Eminevim’in başarılı performansına yön verecek. 1971 yılında Elazığ’da doğan Sait Aytaç, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Finans sektöründe ilk olarak Albaraka Türk’te görev alan Aytaç, Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Şube Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve Satış Grup Müdürlüğü vazifelerini üstlendi. Aytaç son olarak Vakıf Katılım Bankası’nda Bireysel ve Ticari Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.