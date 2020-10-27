Eminevim, üyelerine 10 ayda 2,1 milyar TL tasarruf ettirdi

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Emin Grup Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa Kemal Daldal, "Bu yıl içinde bulunduğumuz ekim ayına kadarki sürede 18 bin 500 kişi, Eminevim ile 3 milyar 375 milyon TL değerinde ev ve araç sahibi oldu. Yapılan alımlarla 3 milyar 375 milyon TL ekonomiye kazandırılırken, bunun üzerine binecek yaklaşık 2 milyar 180 milyon TL'nin de faize gitmesi önlendi. 10 aylık sürede aslında 2 milyar 180 milyon TL'lik tasarruf yapılmış oldu." dedi.

Daldal, AA muhabirine 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, genel olarak bakıldığında tasarruf etmenin ne kadar önemli olduğunu bilen bir ülke olduğunu, tasarrufun hem dinimiz hem de kültürümüz içinde yer aldığını söyledi.

Özellikle içinde bulunulan ve evlere daha fazla kapanılan pandemi döneminde tasarrufun öneminin, yenilen ekmekten içilen suya kadar önem kazandığını ifade eden Daldal, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde farklı alanlarda da tasarruf etme alışkanlıkları kazandık. Hayatımızda kalıcı değişiklikler oldu. Örnek vermek gerekirse, fiziksel olarak yapılan her şey bu dönemde dijital alana taşındı. Görüntülü görüşme ve evden çalışma modelleri ile evimizden çıkmadan çalıştık. Alışverişlerimizi yine evimizden çıkmadan yaptık. Bunun gibi daha birçok işimizi online teknolojilerden yararlanarak ve işlerimizi aksatmadan sürdürdük. Tasarruf alışkanlıklarımızı değiştiren bu döneme biz de inovatif yöntemlerle katkı sağladık."

"Görüntülü Şube" adını verdikleri dijital bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Daldal, ev veya araç sahibi olma planları yapan insanların, şubeye kadar gitmeden, bulundukları yerden bu taleplerinin karşılanmasını sağladıklarını söyledi.

Evden çalışan 1.200 şube personelini sisteme entegre ederek çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Daldal, şöyle devam etti:

"İnsanlarımıza ihtiyaçlarını ertelemeden gerçekleştirme imkanı sunarak önemli bir zaman tasarrufu da sağladık. Aynı zamanda kişilerin online sistemimiz üzerinden ev ve araç alımlarında da tasarruf alışkanlıklarını devam etmesine katkı sunduk. Uygulanan bu gibi yöntemlerin, insanları önemli tasarruflara yönlendirdiğine ve yapılan her tasarrufun da ülkemiz ekonomisine destek anlamına geldiğine inanıyoruz."





- "Faizi ortadan kaldırarak insanların tasarruf etmelerini sağlıyoruz"







Mustafa Kemal Daldal, kuruluşlarından bugüne, 30 yıldır araç ve konut finansmanında faizsiz Elbirliği Sistemi ile hizmet verdiklerini belirterek, "Kurucumuz merhum A. Emin Üstün tarafından temelleri atılan ve başarılı bir finansman modeli olarak hayata geçen Elbirliği Sistemi ile 30 yılda toplamda 170 bini aşkın ailenin ev ve araç sahibi olmasına vesile olduk. Yaptığımız teslimatlarla 1 milyonu aşkın kişinin hayatına dokunduk." dedi.

Bir yanda yaptıkları teslimatlarla on binlerce insanın faize bulaşmadan, birikimlerini değerlendirerek ev ve araç sahibi olmasına vesile olurken, bir yandan da ülke ekonomisine her ay 300-350 milyon TL değerinde ekonomik katkı sağlamaya devam ettiklerini bildiren Daldal, şunları kaydetti:

"Faizin ekonomiden aldığı payı Elbirliği Sistemimiz ile ekonomimize yeniden kazandırıyor, konut ve araç alımlarında faizi ortadan kaldırarak insanların tasarruf etmelerini sağlıyoruz. Kurmuş olduğumuz Elbirliği Sistemi, 1991 yılından günümüze kadar başvuru almaya devam eden bir sistem. Her kesimden ve her gelir grubundan kişilerin başvurduğu bu sistemde son yıllarda daha da artan başvuru sayısı, aslında tasarrufa önem verenlerin sayısındaki artışa da işaret ediyor.

Genel bir analiz yaptığımızda sadece önceki nesillerden değil, günümüzün genç nesillerinden de ciddi bir başvuru alıyoruz. Çünkü sistemin sunduğu avantajlardan en önemlisi sağladığı tasarruf. İnsanlar Eminevim'e başvuru yaparak yüksek faizlerle borçlanmaya gerek duymadan ev ve araç sahibi olabiliyorlar."





- "Pandemi döneminde dahi yüzde 19'luk başvuru artışı yakaladık"





Emin Grup Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Daldal, bugün 300 bin TL'lik bir evin fiyatının faiz maliyetleri ile 500 bin TL'ye çıkabildiğini, kendi sistemlerinin sağladığı 200 bin TL'lik maliyet avantajı ile bir tasarruf sunduğunu söyledi.

Daldal, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sistemimiz, kişilerin bir evi kendi gerçek değerinde satın alabilmesine imkan sunuyor. Böylelikle sisteme katılanlar, faizin sebep olduğu israftan da kurtularak ihtiyaçlarını karşılıyor ve birikimini doğru bir şekilde değerlendirmiş oluyor. Özellikle ev başvurularında sistemimizde son yıllarda artış devam ediyor. İçinde olduğumuz pandemi döneminde dahi yüzde 19'luk bir başvuru artışı yakaladık. Bu da aslında insanların yatırıma önem verirken tasarruflu davranmak istediklerini de en net şekilde ortaya koyuyor.

Bunun yanında hedef kitlemiz de tasarruf anlayışını bilen ve yaptığı tasarruflarla ekonomiye katkı sağlayan bir kitle. Bu yıl içinde bulunduğumuz ekim ayına kadarki sürede 18 bin 500 kişi, Eminevim ile 3 milyar 375 milyon TL değerinde ev ve araç sahibi oldu. Yapılan alımlarla 3 milyar 375 milyon TL ekonomiye kazandırılırken, bunun üzerine binecek yaklaşık 2 milyar 180 milyon TL'nin de faize gitmesi önlendi. 10 aylık sürede aslında 2 milyar 180 milyon TL'lik tasarruf yapılmış oldu."





- "Almak istediğiniz bir aracı 6 ay gibi bir sürede alabilirsiniz"





Mustafa Kemal Daldal, birikimleri yetmeyen insanların daha önce ihtiyaçlarını karşılamak için bankalara giderek yüksek faiz oranları ile taksit ödeyip bu şekilde bir ev veya araca sahip olabildiğini, bunun bir alışkanlık haline gelmeye başladığını ancak bugün faizsiz Elbirliği Sistemi sayesinde alışkanlıkların değiştiğini söyledi.

Sundukları ve 30 yıldır uyguladıkları sistemle bu alışkanlıkların değişmeye başladığını anlatan Daldal, şunları kaydetti:

"Hizmet verdiğimiz faizsiz Elbirliği Sistemi ile insanların faiz ödemeden de ev veya araç sahibi olabileceklerini gösterdik. Faiz engeli yüzünden birikimlerini değerlendiremeyen insanların ekonomiye kazandırılmasını sağladık. Verdiğimiz hizmetlerden örnek vermek gerekirse, almak istediğiniz bir aracı 6 ay gibi bir sürede, hiç faiz ödemeden Eminevim ile alabilirsiniz. Siz gelirinize göre belirlenen taksitleri ödemeye devam ederken aracınıza da kavuşmuş oluyorsunuz. Ev almak isteyenler de aynı şekilde ve değişen kampanyalara göre Eminevim ile kısa bir sürede ev sahibi olabiliyor. Üstelik üyelerimize taksitleri dondurma fırsatı da sunuyoruz."



