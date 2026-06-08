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Ekonomi Eminevim, Sıfır Atık Festivali’nde binlerce ziyaretçiyle buluştu
Ekonomi

Eminevim, Sıfır Atık Festivali’nde binlerce ziyaretçiyle buluştu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Eminevim, Sıfır Atık Festivali’nde binlerce ziyaretçiyle buluştu

Eminevim’in sponsorları arasında yer aldığı Sıfır Atık Festivali, binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Alandaki çalışmaları yakından takip eden Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün ve Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Büşra Üstün, Sıfır Atık Vakfı standında Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan ile bir araya geldi.

Tasarruf finansman sektörünün kurucusu ve lideri Eminevim'in sponsorları arasında yer aldığı Sıfır Atık Festivali, ziyaretçi akınına uğradı. Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün ve Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Büşra Üstün, Eminevim standını ziyaret etti, festival alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde, Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen festivalin ikinci gününde Erdoğan, etkinlik alanındaki stantları gezerek katılımcılarla bir araya geldi. Ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül de Eminevim standını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

 

“TASARRUF EKOSİSTEMİ YARATIYORUZ”

Festival sponsorluğu vesilesiyle görüşlerini paylaşan Eminevim Genel Müdürü Dr. Murat Ayyıldız, "Eminevim olarak kurulduğumuz günden bu yana kaynakların verimli kullanılması ve tasarruf kültürü üzerine inşa edilmiş bir iş modeliyle hizmet veriyoruz. Tasarruf kültürünü yaygınlaştırırken aynı zamanda operasyonlarımızda dijitalleşme ve sürdürülebilirlik uygulamalarıyla kaynakların verimli kullanılmasına katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.  

 

Ayyıldız, konuşmasına şöyle devam etti: “Ülkemizde ve dünyada çevre bilincinin yerleşmesinde büyük payı olan Sıfır Atık Festivali’nin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Festivalin ilk gününden itibaren standımıza gösterilen yoğun ilgi ve çocukların enerjisi, bu alandaki motivasyonumuzu daha da artırdı. Tasarrufun sadece bugünü değil, geleceği de kurtaracağına olan inancımızla sürdürülebilirlik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

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