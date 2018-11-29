Eminevim gayrimenkul sektörünün lokomotifi oldu! Faizden kaçan elbirliğinde buluştu

Bu yıl 140 farklı ülkeden 7000’den fazla yatırımcıyı ve devlet adamını konuk eden MÜSİAD Fuarının kapanış gününde katılımcı firmaları yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaret ettiği stantlar arasında Emin Grup standını da yer aldı.

Ciddi bir ilgi var

Erdoğan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, inşaat sektöründeki ve piyasada ki durgunluk ve faiz oranlarının yüksek olmasından dolayı Elbirliği Sistemi’ne ciddi bir ilgi olduğunu söyledi. Fuara olan yoğun ilgiye dikkat çeken Üstün, “MÜSİAD Expo, milli duruşun sembolü oldu. Biz de bu şekilde Elbirliği Sistemi’ni daha fazla kişiye ulaştırma ve tanıtma imkânını elde ettik. İnşaat sektöründeki ve piyasadaki durgunluk ve faiz oranlarının yüksek olmasından dolayı Elbirliği Sistemi’ne ciddi bir ilgi oldu. Bu ilgiyi Emin Grup olarak en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Ayda bin konut

Faiz oranlarının yüksek olmasından dolayı tapu dairelerinde Elbirliği Sistemi ile alım satım işlemlerinin arttığını kaydeden Emin Üstün, şu değerlendirmeyi yaptı: “Elbirliği Sistemi, daha geniş kesimlere ulaştırılarak gayrimenkuldeki durgunluk giderilebilir. Yatırımlarımızı daha da çoğaltmak için çalışmalarımız devam edecek. Eminevim olarak her ay iştirakçilerimize bine yakın konut alıyoruz. Böylelikle inşaat sektöründe bir canlanma oluyor. Gerçi şu anda piyasada durgunluk var. Ama Türkiye’de ortalama yılda bir milyona yakın konut satışı yapılıyor. Bu satışın yüzde birini Eminevim olarak biz yapıyoruz.

Yatırımlarımız olacak

Benim isteğim Elbirliği Sisteminin daha geniş kitlelere ulaşması ve inşaat yatırımlarının devam etmesidir. Tarım, hayvancılık ve enerji alanlarında da çalışmalarımız devam ederken, inşaat alanında da yeni yatırımlarımız olacak.”