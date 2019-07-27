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Eminevim 800 kişiyi ’ev’lendirdi

Eminevim’in Afyonkarahisar’da düzenlediği tapu teslim töreninde 800 kişi ev sahibi olma heyecanı yaşadı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:44
Eminevim 800 kişiyi ’ev’lendirdi

Eminevim’in Afyonkarahisar’da düzenlediği tapu teslim töreninde 800 kişi ev sahibi olma heyecanı yaşadı. Törende konuşan İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, sektörün ve pazarın lideri olduklarına dikkat çekerek, “Her ay yapmakta olduğumuz yaklaşık 1800’ü aşkın teslimatla ve piyasaya sağladığımız aylık 250 milyon TL nakit akışı ile liderliğimizi sürdürüyoruz” dedi.


Üstün, tüm vatandaşların ne ihtiyacı varsa ‘Elbirliği Sistemi’yle bunu çözüme kavuşturacaklarını söyledi. Üstün şöyle devam etti:


“800’e yakın değerli misafirlerimizle tapusunu alacak ailelerin heyecanına ortak olacağız. Birlikte yola çıkmak için gereken şey güven ve sadakattir. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Emin Üstün 29 yıl önce bu sistemi oluştururken milletin kanayan yarasına çözüm üretmek için yüreğini ortaya koymuştur. İnsanlarımızın neye ihtiyacı varsa onu ‘Elbirliği Sistemi’yle karşılamayı hedefleyen anlayışla şirketimizi bugünlere getirmiştir. Önce otomobil ile başladı, ev ile devam ediyoruz. Sadece bunlarla yetinmeyeceğiz eğitimden, tatile, enerjiden, tarım ve hayvancılığa insanlarımızın bütün ihtiyaçlarını ‘Elbirliği Sistemi’mizle karşılayacağız.


Faizsiz bir sistem kurarak yepyeni bir sektörün oluşmasına vesile olduklarının altını çizen Üstün, 29 yılda 145 bine yakın teslimat işlemi gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Sektörün ve pazarın lideri olduklarını belirten Üstün, “Her ay yapmakta olduğumuz yaklaşık 1800’ü aşkın teslimatla ve piyasaya sağladığımız aylık 250 Milyon TL nakit akışı ile liderliğimizi sürdürüyoruz. Ülke genelinde 100’ün üzerinde şubesi olan şirketimiz Eminotomativ markasıyla araç, Eminevim markasıyla da konut ihtiyacını karşılıyor. Türkiye’nin hemen her ilinde bin 400’den fazla çalışan ile hizmetini sürdürüyor. İnsanların en fazla ihtiyaç duyduğu konut ve araç temini noktasında adına ‘Elbirliği Sistemi’ dediğimiz sistem ile ev ya da araba almanızın en kolay yolunu halkımızın hizmetine sunduk” dedi. Açılış konuşmasının ardından ev sahibi olma hakkı olan kişilere tek tek tapuların teslimi yapıldı.


Tapusunu alma heyecanı yaşayan Basri Karagöz ise ev sahibi olmanın kendilerine farklı bir huzur yaşattığını söyledi. Karagöz, “Eminevim ile otomotiv alma konusunda görüşüyorduk. O şekilde bir giriş yapmıştık. Daha sonra otomotiv fikrimizi ev fikrine değiştirdik. Sağ olsun arkadaşlar yardımcı oldular ve inancımız gereği faizden uzak durmak niyetiyle Eminevim’in sisteme girişimiz oldu. Yaklaşık 4-5 yıl öncesinden sisteme giriş yaptık. 1 buçuk yıl gibi zaman içerisinde kurada ismimiz çıktı. Allah olmayanlara da nasip etsin. Bunun verdiği huzur farklı bir şey” diye konuştu.


Tapusunu teslim alan Yusuf Yıldız da, 15 yıldır kirada oturduğunu belirterek şöyle devam etti: “


15 yıldır kirada oturuyorduk. Ev alma kararımı verdim. Bazı yerleri gezim ve sonunda Eminevim ile tanıştım. Ben Eminevim’e yazıldım. Yazıldıktan 16 ay sonra çekiliş sisteminde ismim çıktı ve bu ay ben evimde oturuyorum.”

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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