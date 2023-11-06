Emine Şenlikoğlu'ndan CHP'ye Hamas tepkisi! 'Siyonisti destekleyen partiden ne beklenir?'

RABİA ÖZDEMİR / ANKARA

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın meşru müdafaa hakkı kapsamında 7 Ekim'de başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonuna, dünya tarihine soykırım olarak geçecek saldırılarla karşılık veren siyonist İsrail, aralıksız olarak Gazze'de kadın-çocuk demeden sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. Cami, okul, hastane, ambulans konvoyu, su depoları gibi muhtelif yerleşim yerlerine saldırarak dünyaya adeta meydan okurcasına katliamlara imza atan İsrail'e yönelik protestolar devam ederken bir tepki de Yazar Emine Şenlikoğlu'ndan geldi. Şenlikoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin-İsrail konusundaki tavrını desteklediğini belirterek, mücahitler ordusu Kassam Tugayları ve Hamas'ı hedef alanlara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesaplarına erişim sorunu yaşadığından dolayı İsrail'in saldırılarına karşı tepkisini kamuoyu ile paylaşamadığını söyleyen Şenlikoğlu, "Filistinli kardeşlerimize bombalar yağdığı günden bu yana sosyal medya hesaplarıma giremiyorum. Gazze'deki olaylardan dolayı tarifi imkansız acılar yaşıyorum. Bu arada Müslümanların gerek sosyal medyada gerek sivil toplum örgütlerindeki çalışmalarını da iftiharla izliyorum." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN FİLİSTİN TAVRI ÇOK ÖNEMLİ"

Şenlikoğlu, yahudilerin sapkın inançlarını şöyle özetledi:

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"Yahudilere, birilerinin Allah'ın onların tanımladığı 'tanrı' olmadığını anlatması lazım. Sadece yahudilere ayrıcalık tanımış bir 'tanrı' olabilir mi? Bunlar sonradan yahudiliğe sokulan uydurmalardır. 'Yahudiden başka herkes hayvandır' sözlerinin Tevrat'ta yer aldığını iddia ederek masum insanları katlediyorlar. 'Çocukları öldür' diyen bir 'tanrı' olabilir mi? Bunlar nasıl bir 'tanrı'ya inanıyorlar? Bir 'tanrı' çocukları ve bebekleri nasıl öldürtebilir?"

Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın protokol uygulanmadan karşılanmasına yönelik değerlendirmede bulunan Şenlikoğlu, "Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki tavrını çok beğeniyorum. Yerinde bir strateji uyguluyor. Devlet, kendini yıkıma uğratarak hiçbir devlete yardım edemez, kendisi ayakta kalarak yardımcı olabilir. Hükümetimizin bu konudaki tavrı bu yüzden çok önemli." ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN'DEN YANA OLMAYANLARIN İMANINDAN ŞÜPHE EDERİM!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kurtuluş ve mücahitler grubu' dediği Hamas'ın 'terör örgütü' olduğunu söyleyen CHP’ye de sert ifadelerle eleştirilerde bulunan Şenlikoğlu, "Siyonisti destekleyen partiden ne beklenir ki? Onların Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi eleştirmesi demek, yahudinin eleştirmesi demek. Çünkü onlar yahudilerin Türkiye'deki sağ kolu. Ayrıca bugün Filistin'den yana olmayan insanların ben imanından da, vicdanından da, insanlığından da şüphe ederim." şeklinde konuştu.

CHP'nin çiçeği burnunda Genel Başkanı Özgür Özel'in Hamas'a ilişkin sözlerine de değinen Şenlikoğlu, "Yazıklar olsun ki, ilk adımında zulmedeni değil mazlumu hedef aldı. Böylesine siyonist dostundan bırakın partisine, insanlığa ne hayır gelir bilmiyorum. " dedi.

"BOYKOTU UNUTAN YÜZÜNE TÜKÜRSÜN"

Vatandaşların İsrail mallarına yönelik boykotlarını destekleyen Şenlikoğlu, "Savaş sona erdikten sonra kim boykotunu devam ettirmeyip unutursa, gitsin aynaya, yüzüne tükürsün!" diye konuştu.

Şenlikoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

7 Ekim'den bu yana yaşanan vahşetle ilgili sosyal medya hesaplarımdan kardeşlerimize hitap etmeyi çok isterdim ancak sebebini bilmediğim bir nedenden dolayı sayfalarıma ulaşamıyorum. Sevenlerim ve takipçilerimin de bunu bilmesini isterim.