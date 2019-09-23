Emine İlyas Foça'daki rezaleti değerlendirdi: 28 Şubat sürecindeki zihniyetin varlığı hala devam ediyor

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

İzmir'in Foça İlçesi'ndeki Gaziler Günü programında başörtülü konuşmacıyı protesto eden gruba tepki gösteren 28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas, "Bize tanıdık gelen bu görüntüleri izlerken dehşete kapıldık." diyerek, "Maalesef 28 Şubat sürecindeki zihniyetin varlığı hala devam ediyor" yorumunu yaptı.

"Kodlanmış beyinler fırsat kolluyor"

Başkan İlyas, "21 yıl önce bir nesli yok sayan, günümüzde de kuzu postuna bürünerek varlığını sürdüren bu zihniyeti çok iyi tanıyoruz." ifadelerini kullanarak şunları söyledi:

"2023 hedeflerine doğru yürüyen Türkiye'de insanımıza bile anlatmakta oldukça zorlandığımız zamanlar yaşıyoruz. Lakin yaşanmasını asla tasvip etmediğimiz, bize ise oldukça tanıdık gelen İzmir Foça'da yaşanan olay endişelerimizdeki haklılığımızı bir kez daha ortaya koydu. Yaşanan olay kodlanmış beyinlerin her an fırsat kolladığını ve bu milletin asli değerlerine ne kadar düşman olduklarını açıkça göstermiştir."

'İBB'nin repertuvardan oyun çıkartması da aynı zihniyet bozukluğunun ürünü'

İstanbul Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nun repertuvardan çıkarttığı oyunlar için de değerlendirmelerde bulunan İlyas, şöyle konuştu:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Necip Fazıl’ın, 'Reis' adlı oyununu tasarruf bahanesiyle kaldırmasını da hiç inandırıcı bulmuyoruz. Bu kararın arkasında da aynı zihniyet bozukluğu yatıyor.

28 Şubat'ın izleri bugün sürse de yaşadığımız o sancılı günleri bir daha bu milletin çocukları, gençleri yaşamasın diye dernek olarak tüm gücümüzle mücadele edeceğimizi aziz milletimize saygıyla duyururuz."

Ne olmuştu?

19 Eylül Perşembe günü İzmir'in Foça İlçesi'ndeki Gaziler Günü Töreni'ni sunan Foça Spor Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ayşe Pınar Bayraktar başörtüsü sebebi ile bir grup kendini bilmez tarafından protesto edilmişti. Grupta bulunanlardan Nabi Duru şu ifadeleri kullanmıştı:

"19 Eylül Gaziler Günü için Cumhuriyet Meydanı'na törene geldiğimizde, törenin başlangıcında gaziler olarak sunucu hanımefendinin kıyafetinin cumhuriyet değerlerine uygun olmadığını görünce çok üzüldük. Bu protestomuzu toplu olarak Kaymakam ve tören alanında bulunanlara ileterek tören alanını terk ettik."

Törenin başlayacağı dakikalarda protokol sırasının hemen arkasında bulunan bir grup gazi, Foça Kaymakamı'na, tören programını okumak ve sunum yapmak üzere mikrofona gelen Foça Spor Lisesi edebiyat öğretmeni Ayşe Pınar Bayraktar'ın kıyafetinin uygun olmadığını belirterek, tören alanını terk etti.