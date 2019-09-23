0553 313 94 23

Emine İlyas Foça'daki rezaleti değerlendirdi: 28 Şubat sürecindeki zihniyetin varlığı hala devam ediyor

28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas, İzmir'in Foça İlçesi'nde başörtülü konuşmacının bir grup Gazi tarafından protesto edilmesini değerlendirdi. "Bize tanıdık gelen bu görüntüleri izlerken dehşete kapıldık" diyen İlyas, "Maalesef 28 Şubat sürecindeki zihniyetin varlığı hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 13:45
Emine İlyas Foça'daki rezaleti değerlendirdi: 28 Şubat sürecindeki zihniyetin varlığı hala devam ediyor

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

İzmir'in Foça İlçesi'ndeki Gaziler Günü programında başörtülü konuşmacıyı protesto eden gruba tepki gösteren 28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas, "Bize tanıdık gelen bu görüntüleri izlerken dehşete kapıldık." diyerek, "Maalesef 28 Şubat sürecindeki zihniyetin varlığı hala devam ediyor" yorumunu yaptı.

"Kodlanmış beyinler fırsat kolluyor"

Başkan İlyas, "21 yıl önce bir nesli yok sayan, günümüzde de kuzu postuna bürünerek varlığını sürdüren bu zihniyeti çok iyi tanıyoruz." ifadelerini kullanarak şunları söyledi:

"2023 hedeflerine doğru yürüyen Türkiye'de insanımıza bile anlatmakta oldukça zorlandığımız zamanlar yaşıyoruz. Lakin yaşanmasını asla tasvip etmediğimiz, bize ise oldukça tanıdık gelen İzmir Foça'da yaşanan olay endişelerimizdeki haklılığımızı bir kez daha ortaya koydu. Yaşanan olay kodlanmış beyinlerin her an fırsat kolladığını ve bu milletin asli değerlerine ne kadar düşman olduklarını açıkça göstermiştir."

'İBB'nin repertuvardan oyun çıkartması da aynı zihniyet bozukluğunun ürünü'

İstanbul Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nun repertuvardan çıkarttığı oyunlar için de değerlendirmelerde bulunan İlyas, şöyle konuştu:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Necip Fazıl’ın, 'Reis' adlı oyununu tasarruf bahanesiyle kaldırmasını da hiç inandırıcı bulmuyoruz. Bu kararın arkasında da aynı zihniyet bozukluğu yatıyor.

28 Şubat'ın izleri bugün sürse de yaşadığımız o sancılı günleri bir daha bu milletin çocukları, gençleri yaşamasın diye dernek olarak tüm gücümüzle mücadele edeceğimizi aziz milletimize saygıyla duyururuz."

Ne olmuştu?

19 Eylül Perşembe günü İzmir'in Foça İlçesi'ndeki Gaziler Günü Töreni'ni sunan Foça Spor Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ayşe Pınar Bayraktar başörtüsü sebebi ile bir grup kendini bilmez tarafından protesto edilmişti. Grupta bulunanlardan Nabi Duru şu ifadeleri kullanmıştı:

"19 Eylül Gaziler Günü için Cumhuriyet Meydanı'na törene geldiğimizde, törenin başlangıcında gaziler olarak sunucu hanımefendinin kıyafetinin cumhuriyet değerlerine uygun olmadığını görünce çok üzüldük. Bu protestomuzu toplu olarak Kaymakam ve tören alanında bulunanlara ileterek tören alanını terk ettik."

Törenin başlayacağı dakikalarda protokol sırasının hemen arkasında bulunan bir grup gazi, Foça Kaymakamı'na, tören programını okumak ve sunum yapmak üzere mikrofona gelen Foça Spor Lisesi edebiyat öğretmeni Ayşe Pınar Bayraktar'ın kıyafetinin uygun olmadığını belirterek, tören alanını terk etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:45
  1. İzmir
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. İBB
  4. 28 Şubat Öğrenci Derneği
  5. Emine İlyas

YORUM YAZ

  • bahadeğer bahadeğer 7 dk önce
    baydı yeter artık sürekli ısıtıp ısıtıp toplumun önüne koymayın insanlar barışsın artık insanları karşıkarşıya getirmenin anlamı yokk

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
  1. MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna..
  2. Öztürk Yılmaz'ın partisine katılan ilk..
  3. Nazilli’de trafik kazası! Emniyet..
  4. Genaraller şehit oğlunun düğününde..
  5. Hastanede güvenlik önlemleri arttırıldı
  6. Hırçın golcüden Ronaldo’ya gönderme!..
  7. Galip İlhaner’ten sert eleştiriler:..
  8. Benzinle soba yakma girişimi faciayla..
  9. Kira yardım miktarları açıklandı
  10. Hastane önünde ülkücü gençler ayrıldı
  11. Yeni yargı paketi için tarih verildi
  12. TBMM Başkanı Şentop, Rahmani ile görüştü
  13. Emine İlyas Foça'daki rezaleti..
  14. Akit artık Bundle’da!
  15. Aileleri ihbar etti! İki çocuk son..
  16. Neslihan Tay üzerinden bir kadını..
  17. Dilipak’tan bomba açıklamalar: ABD’nin..
  18. Erman Toroğlu'ndan Galatasaray yorumu:..
  19. AK Partili Bostancı'dan erken seçim..
  20. Kuzey Irak'tan acı haber: 2 asker şehit
  21. Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ı artık..
  22. Amerika’da turuncu bileklik paniği: 3..
  23. ‘Sisi defol’ protestoları sürüyor!..
  24. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim..
  25. Yumurta nasıl haşlanır?
  26. TEKNOFEST'e gelen ziyaretçi sayısı..
  27. Andrej Babis'ten flaş Türkiye çağrısı:..
  28. Şanlıurfa'da PKK’ya darbe!
  29. 41 sabıkası bulunan, 56 sabıkası..
  30. Tolga Ciğerci'den Galatasaray sözleri:..
Damadını kına gecesinde öldürmek için plan yapmış
Damadını kına gecesinde öldürmek için plan yapmış
Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
Bomba iddia! Karamollaoğlu'ndan Babacan ve Davutoğlu hamlesi!
Bomba iddia! Karamollaoğlu'ndan Babacan ve Davutoğlu hamlesi!
Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin
Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin

Günün Karikatürü

22 Eylül 2019
TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü