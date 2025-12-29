Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yükselen Sıfır Atık yaklaşımı, zirveye damga vurdu!

Turkuvaz Medya ev sahipliğinde ve Inbusiness Dergisi organizasyonuyla düzenlenen III. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi, iş dünyası, kamu, yerel yönetimler, akademi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi. Türkiye'nin sürdürülebilirlik gündeminde önemli bir buluşma noktası haline gelen zirvede; sürdürülebilir kalkınma, iklim kriziyle mücadele, yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi başlıkları çok paydaşlı bir perspektifle ele alındı.



Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvenin açılışında yapılan konuşmalarda, sürdürülebilirliğin artık yalnızca çevresel bir hedef değil; ekonomik rekabet gücü, toplumsal dönüşüm ve kalkınma politikalarıyla doğrudan ilişkili stratejik bir zorunluluk olduğu vurgulandı. Konuşmacılar, iklim değişikliğiyle mücadelede daha kararlı ve kapsayıcı adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ın da konuşmacı olarak yer aldığı zirveye, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, Birleşmiş Milletler (BM) Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü ve çok sayıda isim katıldı.



Zirvenin açılışında konuşan Turkuvaz Medya Dergi Grubu Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, Türkiye'nin büyük medya kuruluşlarından biri olarak webinar serisiyle başlayan yolculuklarının, 2023'te "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi" adıyla, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde fiziksel platforma dönüştüğünü söyledi.

Zirvenin "Sıfır Atıktan Döngüsel Ekonomiye" başlıklı oturumunda konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Sıfır Atık yaklaşımının teknik bir çevre uygulamasının ötesinde, toplumsal ve kültürel bir dönüşüm modeli olduğunu ifade etti. Ağırbaş, sürdürülebilirliğin çevreyle sınırlı bir başlık olarak ele alınamayacağını belirterek, "Sürdürülebilirlik; ekonomi, toplumsal dönüşüm ve rekabet gücüyle doğrudan ilişkili, bütüncül bir kalkınma alanıdır" dedi.

"SIFIR ATIK, EVLERDE BAŞLAYAN VE DÜNYAYA YAYILAN BİR ORTAK AKIL HAREKETİ"

Ağırbaş konuşmasında, 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık hareketinin, kısa sürede ulusal bir politikadan küresel ölçekte benimsenen bir sürdürülebilirlik modeline dönüştüğünü vurguladı. "Sıfır Atık, evlerde başlayan ve dünyaya yayılan bir ortak akıl hareketidir" diyen Ağırbaş, bu dönüşümün merkezinde özellikle kadınların yer aldığını, hareketin ailelerden başlayarak toplumun tüm kesimlerine yayıldığını ifade etti. Ağırbaş konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"7'DEN 70'E HERKESİN DAHİL OLDUĞU BİR YAPI"

"2017 yılında daha yaşanabilir bir Türkiye ve daha adil bir dünya için başlatılan Sıfır Atık yolculuğu, en başından itibaren toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilen bir dönüşüm hareketi oldu. Bu hareketin merkezinde özellikle kadınlar var; çünkü Sıfır Atık evlerde, ailelerde başlıyor. Biz Sıfır Atık Vakfı olarak bu süreci 7'den 70'e herkesin dahil olduğu, eğitimle, bilimle ve ortak akılla büyüyen bir yapı olarak ele alıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızla Sıfır Atık'ı müfredata dahil ettik, YÖK iş birliğiyle üniversitelerde kulüpler ve akademik programlar başlattık. Bugün Birleşmiş Milletler paydaşlığında, İstanbul Teknik Üniversitesi çatısı altında kurduğumuz Sıfır Atık Enstitüsü ile bu alanda lisansüstü eğitimden akademik üretime uzanan kalıcı bir altyapı inşa ediyoruz."

"ÇEVRE MESELESİ SİYASET ÜSTÜ BİR KONU"

"Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz ve 108 ülkeden katılımla dünyanın en büyük Sıfır Atık buluşması olan Uluslararası Sıfır Atık Forumu, bu vizyonun küresel karşılığını açıkça ortaya koydu. Önümüzdeki yıl COP sürecine giden yolda, Sıfır Atık ve kadın, enerji, sanayi, tasarım ve yeşil dönüşüm gibi başlıklarda çok paydaşlı çalışmalarla bu yolculuğu derinleştirmeyi hedefliyoruz. Kendimizi İstanbul'da 16 milyonun, Türkiye'de 86 milyonun ve dünyada 7 milyar insanın vakfı olarak görüyoruz. Çevre meselesinin siyaset üstü bir konu olduğuna inanıyor, eleştiriye açık, katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışla Türkiye'nin 81 ilinde, köyden sanayiye tüm paydaşlarla birlikte yol yürümek istiyoruz. Çünkü Sıfır Atık ancak birlikte düşünür, birlikte üretir ve birlikte hareket edersek gerçek bir dönüşüme dönüşebilir."

'SÜRDÜRÜLEBİLİR LİDERLER ÖDÜLLERİ' SAHİPLERİNİ BULDU

Zirve kapsamında sürdürülebilirlik alanında fark oluşturan kişi ve kurumlara 3'üncü 'Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülleri' verildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vakko CEO'su Jaklin Güner, ATMA Derneği Başkanı Pervin Ersoy, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin ve sunucu Müge Anlı ödüle layık görülen isimler arasındaydı. Halkbank, THY, Kimpur, Oyak Çimento, Re&Up, Corendon Airlines ve Duja Hotels gibi kurumlar da çeşitli kategorilerde ödül aldı.

Zirvede yapılan değerlendirmelerde, sürdürülebilirliğin artık yalnızca çevresel bir başlık değil, ekonomik rekabet gücünü, yatırım kararlarını ve toplumsal dönüşümü doğrudan etkileyen stratejik bir kalkınma alanı olduğuna vurgu yapıldı. Zirvede ayrıca InBusiness Dergisi'nin 5'inci kuruluş yıldönümü de davetlilerin katılımıyla kutlandı.