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Gündem Emine Erdoğan’ın Dilek İmamoğlu’na gönderdiği mektubun içeriği belli oldu
Gündem

Emine Erdoğan’ın Dilek İmamoğlu’na gönderdiği mektubun içeriği belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın kendisine gönderdiği mektubun içeriğine ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 12:27:00 -
Emine Erdoğan’ın Dilek İmamoğlu’na gönderdiği mektubun içeriği belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın kendisine gönderdiği mektup hakkında açıklama yaptı. İBB’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde gerçekleştirdiği “Hatıra Ormanı” etkinliğine davet ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yazdığı mektuba ilişkin Dilek İmamoğlu, “Kadınların doğa etrafında buluşmasının anlamından ve içinde yaşadığımız yüzyılda iklim değişikliği ile çevrenin önemine kadar birçok konuda samimi ve duyarlı ifadeler yer alan bir mektuptu. Benzer etkinliklerde yine davet edeceğim ve gerektiğinde destek de isteyeceğim” dedi. 

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