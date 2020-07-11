Emine Erdoğan'dan "Srebrenitsa" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında "Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyor, yitirdikleri eşleriyle en çok kahve içmeyi özleyen Bosnalı kadınları sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Yaraların iyileşmesinde ilaç olan zaman, insanlığın utanç tabloları söz konusu olduğunda yaraları yeniden kanatıyor. Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyor, yitirdikleri eşleriyle en çok kahve içmeyi özleyen Bosnalı kadınları sevgiyle kucaklıyorum" dedi.