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Aktüel

Emine Erdoğan'dan "Srebrenitsa" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında "Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyor, yitirdikleri eşleriyle en çok kahve içmeyi özleyen Bosnalı kadınları sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 19:09:00 -
Emine Erdoğan'dan "Srebrenitsa" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Yaraların iyileşmesinde ilaç olan zaman, insanlığın utanç tabloları söz konusu olduğunda yaraları yeniden kanatıyor. Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyor, yitirdikleri eşleriyle en çok kahve içmeyi özleyen Bosnalı kadınları sevgiyle kucaklıyorum" dedi.

 

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