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Siyaset Emine Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Siyaset

Emine Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gara bölgesinde şehit olan sivil vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 16:15:00 -
Emine Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dileğinde bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kaydetti:

"Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Hain terör örgütünü lanetliyorum. Dualarımız, terörle mücadeleyi her şartta sürdüren kahraman Mehmetçiğimizle."

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