Emine Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gara bölgesinde şehit olan sivil vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı dileğinde bulundu.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kaydetti:
"Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Hain terör örgütünü lanetliyorum. Dualarımız, terörle mücadeleyi her şartta sürdüren kahraman Mehmetçiğimizle."