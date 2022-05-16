Emine Erdoğan’dan 'Olgunlaşma Enstitüleri'ne tam destek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kızlara biçki, dikiş ve ev ekonomisi öğretmek amacıyla ilk kez 1945 yılında açılan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren olgunlaşma enstitülerine Destek vermeye devam ediyor. Önceki gün Emine Erdoğan, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın eşi Ayşegül Canbolat’ın ev sahipliğinde Bursa Olgunlaşma Enstitüsü’nü ziyaret etti. Ziyarete, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve eşi Hale Koca, Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Vildan Yılmaz Gürel, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın eşi Sevinç Aktaş da katıldı. Bursa Olgunlaşma Enstitüsü kafeterya/satış ofisinde düzenlenen sergi alanını gezen Emine Erdoğan, eserleri yakından inceleyerek enstitü çalışmaları ve projeleri hakkında enstitü Müdürü Nilüfer Karakoç’tan bilgi aldı.