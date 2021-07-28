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Emine Erdoğan'dan Manavgat yangını paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangınla ilgili geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 23:00:00 - 2021-07-28 23:04:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Manavgat'taki orman yangını nedeniyle Antalyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Orman yangınını üzüntüyle takip ettiğini belirten Erdoğan, "Hiçbir can zarar görmeden bir an önce söndürülmesini diliyorum. Afetler, telafisi çok zor kayıplara neden oluyor. Doğa, üzerine titrememiz gereken yegane hazinemizdir. Antalyalılara geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

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