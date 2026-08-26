Tavuk eti 1-2 gün bile zor dayanıyor! Sıcak havalarda et saklarken bu hatayı yapmayın

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan kasap Kadir Şen, "Etler muhafaza edilirken dışarıda fazla kalmamasına özen gösterilmeli. Eğer günlük kullanılmayacaksa etlerin buzluğa konulması lazım, alt tarafta bozulur. Günlük kullanacak et, dolabın alt tarafında durabilir. Malum, şu anda 30-35 derece sıcaklık var. Biz bile burada dolapta eksi derecelerde etleri anca muhafaza ediyoruz. Havalar çok sıcak gittiği için etler kararma yapabiliyor. Eve aldığımız etlerin günlük kullanmayacağımız bölümlerini, özellikle tavuk etini buzluğa koymamız lazım. Tavuk eti, dolabın alt tarafında 1-2 gün bile zor durur" dedi. Vatandaşların alışveriş yaparken son tüketim tarihlerini kontrol etmelerini tavsiye eden Şen, "Tavuklarda tarihe bakmak önemli. Yani en az 3-4 gün kalması lazım. Kırmızı etlerde ise renge bakılmalı, çok kararmış olmamalı. Et veya kıyma bozulduğunda rengi değişir, yeşerme olur. Kırmızı et bozulmadan kurur, sonra yavaş yavaş rengini değiştirmeye başlar. Bunun olması için kırmızı etin 12 saat falan dışarıda kalması lazım. Kırmızı et, en zor bozulan ettir ama poşette beklettiğin zaman bozulur" ifadelerini kullandı.