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Spor Galatasaray'ın eski yıldızı Mostafa Mohamed geri dönüyor!
Spor

Galatasaray'ın eski yıldızı Mostafa Mohamed geri dönüyor!

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Galatasaray'ın eski yıldızı Mostafa Mohamed geri dönüyor!

Fransız ekibi Nantes'ta forma giyen Galatasaray'ın eski golcüsü Mostafa Mohamed, Türkiye'ye geri dönüyor. Süper Lig ekibi, Mısırlı futbolcuyu renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Fransız ekibi Nantes'ta forma giyen Galatasaray'ın eski golcüsü Mostafa Mohamed, Türkiye'ye geri dönüyor. Süper Lig ekibi, Mısırlı futbolcuyu renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

L’Equipe'te yer alan habere göre Nantes'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed'in Konyaspor'a transfer olması bekleniyor.

Konyaspor transfer için 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

 

ANTRENMANLARA ÇIKMADI

Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan 28 yaşındaki santrfor, Dünya Kupası'nı kaçırmasının ardından antrenmanlara katılmayarak hazırlık döneminin başında dikkat çekmiş ve kulüp tarafından para cezası verilmişti.

2022 yılında Galatasaray'dan Nantes'a kiralık olarak gelen ve Haziran 2023'te satın alma opsiyonu (6 milyon Euro) kullanılarak kadroya dahil edilen oyuncu, Fransız ekibinin formasıyla 136 maça çıkarken 29 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.

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