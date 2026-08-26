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Yerel Denizde yılan paniği!
Yerel

Denizde yılan paniği!

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Denizde yılan paniği!

İzmir'in Çeşme ilçesinde serinlemek için denize giren tatilciler, suyun içinde yüzen bir yılanla karşılaşınca şaşkınlık ve kısa süreli panik yaşadı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde serinlemek için denize giren tatilciler, suyun içinde yüzen bir yılanla karşılaşınca şaşkınlık ve kısa süreli panik yaşadı.

Yılanı gören bazı vatandaşlar endişeye kapılırken, bazılarının ise hiçbir şey olmamış gibi yüzmeye devam etmesi dikkat çekti.

Olay, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı turistik Dalyan Sahili'nde meydana geldi. Sıcak havadan bunalıp denizin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, sığ sularda yüzeyde ilerleyen bir yılan fark etti.
Yılanın insanların arasında yüzdüğünü gören bazı tatilciler kısa süreli bir panik yaşayıp durumdan tedirgin olurken, bazıları ise tehlikeye aldırış etmeden serinlemeye devam etti.

 

O İLGİNÇ ANLAR KAMERADA

Sahilde hareketliliğe neden olan o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde; yılanın suyun üzerinde kıvrılarak sakin bir şekilde ilerlediği, arka planda ise insanların denizin tadını çıkarmaya devam ettiği görülüyor.

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