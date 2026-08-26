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Dünya CIA Direktörü Moskova’da! Kremlin'den ilk açıklama geldi
Dünya

CIA Direktörü Moskova’da! Kremlin'den ilk açıklama geldi

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CIA Direktörü Moskova’da! Kremlin'den ilk açıklama geldi

CIA Direktörü John Ratcliffe, dün Rusya’nın başkenti Moskova'ya gitmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ziyaretin istihbarat servisleri arasındaki temaslar kapsamında olduğunu bildirdi.

Rusya’dan CIA Direktörü Ratcliffe'in Moskova ziyaretine ilişkin açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bir Amerikan gazetesine yaptığı açıklamada, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in dün Moskova'ya ziyaret gerçekleştirdiğini doğruladı. Ziyaretin iki ülkenin güvenlik servisleri arasındaki temaslar çerçevesinde yapıldığını belirten Peskov, konuya ilişkin daha fazla detay vermekten kaçındı.

Kamuoyuna açık uçuş takip verilerine göre, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 'C-17A Globemaster III' tipi askeri nakliye uçağı dün sabah Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Ziyarete ilişkin CIA, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Hava Kuvvetleri ve Beyaz Saray tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Ratcliffe'in temaslarının ardından ABD uçağının yaklaşık 8,5 saat sonra Moskova'dan ayrıldığı kaydedildi. En son Kasım 2021'de dönemin CIA Direktörü William Burns, Moskova'yı ziyaret etmişti.

CIA Direktörü'nden Moskova'ya gizemli ziyaret! ABD askeri uçağı Vnukovo'ya indi!
CIA Direktörü'nden Moskova'ya gizemli ziyaret! ABD askeri uçağı Vnukovo'ya indi!

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CIA Direktörü'nden Moskova'ya gizemli ziyaret! ABD askeri uçağı Vnukovo'ya indi!

 

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