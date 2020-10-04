Emine Erdoğan'dan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, barınakların hayvan alacak ve onlara yuva yapacak veya koruyucu aile olacak "dostlar" ile dolu olduğunu belirtti. "Lütfen evcil hayvan satın almayın, onları sahiplenelim."

Emine Erdoğan, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" münasebetiyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Barınaklar, kendilerine yuva verecek veya koruyucu aile olacak kişileri bekleyen arkadaşlarımızla dolu. Evcil hayvan almayalım onlara sahip olalım.1KapSu ve yemek vererek çevremizdeki hayvanların yaşamasına yardımcı olalım. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun. "ifadelerini kullandı.

Dün Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret ettiğini ifade eden Erdoğan, "Büyük bir vicdani sorumluluk üstlenen tüm sığınak gönüllülerini tebrik ediyorum. Sayılarının artmasını diliyorum, herkesi gönüllülüğe davet ediyorum. Bu iyilikler insan şefkatinin ne kadar derin olabileceğini gösteriyor. " açıklamasında bulundu.

Emine Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılında hayvanlara tam olarak haklarını verecek ve tüm vicdanları bir an önce rahatlatacak bir yasa çıkarmasını diledi.

Barınakta yaşayan "Nohut" adlı köpek hakkında bilgi veren Erdoğan, şunları söyledi:

"Nohut bu barınağın ruhlarıdır. Dört ameliyat geçirdi. Hayvanseverler ondan, o hayattan vazgeçmedi."

Nohut artık bize emanet. Yeni evimiz bahçemiz olacak. Barınaklardaki tüm hayvanların bir an önce en sevdikleri evler olmasını diliyorum. "

Erdoğan, paylaşımında "AlmaShaiplen" etiketini kullanarak ziyaretinden görüntülere de yer verdi.

Ayrıca Emine Erdoğan'ın trafik kazası sonucu kalçasındaki kırıklar nedeniyle dört kez ameliyat edilen "Nohut" adlı engelli köpeği evlat edindiği bildirildi.

Türkiye'de Yedikule Hayvan Barınağı'nın nakledilmesinin tek gönüllü hizmet veren Olcay olduğunu, barınakta yaklaşık 1500 köpek ve 150 kedinin bulunduğu engelli, rehabilitasyon, kısırlaştırma ve rehabilitasyon hizmetlerini anlattık.

Sahiplenmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Olcay, barınaklarının bir zamanlar yüzde 80'i evcil hayvan dükkanlarından satın alınarak sokaklara atılan köpeklerle dolu olduğunu, bu yüzden Çocuk Esirgeme Kurumu gibi büyük bir özenle yaptıklarını kaydetti. önceden başvuruda bulunmuş ve bir sözleşme ve takip koşulu ile kabul etmiştir. .

Meral Olcay, veteriner hekimlerin yaralı hayvanların tedavisiyle ilgilendiklerini, terk edildikleri için psikolojik travma yaşadıklarını, gönüllülerin sevgi, ilgi ve ilgisi ile bunu aştıklarını, ardından kalıcı yuvalarını aradıklarını belirtti.

Erdoğan'ın sığınma evini ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Olcay, farkındalık yaratmak için hayvan dostları hatırlamanın önemini vurguladı.

Emine Erdoğan'ın barınaktan engelli bir köpeği evlat edindiğini hatırlatan Meral Olcay, "Bu bizi çok mutlu etti. Çünkü engelli köpeklerin ev bulma şansı sıfıra yakın ama bu örnek bir insanın satın alması için bir teşvik oldu. engelli bir köpek. Nohut kızımızın artık bir evi var ve çok mutlu olacak. "dedi.

Olcay, insanların çocuklarını uğurladıklarında acı hissettikleri nohutları görünce de aynı şeyi hissettiğini belirterek, kendisi için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Emine Erdoğan ile "Leblebi" nin barınakta karşılaşmasıyla ilgili gözlemlerini dile getiren Olcay, "Sanki yıllarca birlikteymiş gibi ... Hiç tuhaf hissetmedi. Bayan başını okşadı ve ona bir ziyafet verdi. birbirleriyle çok iyi anlaştılar. " ifadelerini kullandı.

Meral Olcay, sığınağa verdiği yemek desteğinden dolayı Erdoğan'a teşekkür ederek şöyle devam etti:

"Yedikule Hayvan Barınağı bir aşk evi. Gönüllü olduğu için kapıları tüm gönüllülere açık. Her gün ziyaret ediyoruz, herkesi bekliyoruz. Özellikle okullar ve çocuklar hedef kitlemiz. yetkililer farkındalık yaratıyor, belki bizden haberi olmayan binlerce, milyonlarca insan bu, evcil hayvan dükkanları yerine hayvan barınaklarına gelecekler, satın alamazlarsa koruyucu aile olacaklar, bakacaklar. Hiç alamazlarsa buraya hayvanlara sevgi ve destek vermeye gelecekler. Yorgan, battaniye, eski gazete, her şey lazım. " dedi.