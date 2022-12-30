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Siyaset Emine Erdoğan'dan hasta çocuklara ziyaret
Siyaset

Emine Erdoğan'dan hasta çocuklara ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek moral verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 08:57:00 -
Emine Erdoğan'dan hasta çocuklara ziyaret

Emine Erdoğan, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları çizgi film kahramanlarının maskotlarıyla ziyaret ederek moral verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eşlik ettiği ziyarette Emine Erdoğan, çocukların tedavi süreci hakkında başhekim Doç. Dr. Ferit Kulalı'dan bilgi aldı.

Lösemi tedavisi gören 1.5 yaşındaki down sendromlu Hatice Defne Çiftçi ile yakından ilgilenen Emine Erdoğan, eğitim durumuyla ilgili konuştuğu 17 yaşındaki Zehra Dinç'e de saat hediye etti.

Emine Erdoğan, 6. yaşını kutlayan yaşına giren Zeynep Ravza Atalay'ın odasına doğum günü pastasıyla girerek sürpriz yaptı ve minik hastaya oyuncak bebek hediye etti.

Kaynak: Sabah

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KURBAN OLURUM HANIMEFENDİYE.ALLAH RAZI OLSUN.ÇOOOK SEVİYORUZ SİZİ ÇOOKKK.LÜTFEN CUMHURBASKANIM.SECIMLERI KAZANSIN.BİZİ SAHİPSIZ,BAŞSIZ BIRAKMASIN.BİTERIZ MAHVOLURUZ. .
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