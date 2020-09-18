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Aktüel Emine Erdoğan'dan "gastronomi kitabı" paylaşımı:
Aktüel

Emine Erdoğan'dan "gastronomi kitabı" paylaşımı:

"Türk mutfağının zenginliğini uluslararası mecralarda tanıtmaya yönelik bir gastronomi kitabının hazırlığı içindeyiz" - "Eserin, yeni yılın ilk günlerinde okurlarla buluşmasını heyecanla bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-18 19:01:22 -
Emine Erdoğan'dan "gastronomi kitabı" paylaşımı:

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk mutfağının zenginliğini uluslararası mecralarda tanıtmaya yönelik bir gastronomi kitabının hazırlığı içinde olduklarını belirterek, "Eserin, yeni yılın ilk günlerinde okurlarla buluşmasını heyecanla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, Türkiye'nin asırlık yemek kültürünün tanıtılması için hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türk mutfağının zenginliğini uluslararası mecralarda tanıtmaya yönelik bir gastronomi kitabının hazırlığı içindeyiz. Alanında uzman akademisyenler ve şeflerle bugün güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Katkıları için kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Sağlıklı, geleneksel ve atıksız tariflerle kültür kodlarımızı da içinde barındıracak bu eser, öncelikli olarak Türkçe ve İngilizce, daha sonra ise farklı dillerde yayımlanacak. Eserin, yeni yılın ilk günlerinde okurlarla buluşmasını heyecanla bekliyoruz."

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