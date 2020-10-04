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Aktüel Emine Erdoğan'dan duygulandıran hareket
Aktüel

Emine Erdoğan'dan duygulandıran hareket

"4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret eden Emine Erdoğan, "Leblebi" isimli engelli bir köpeği sahiplendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 14:04:00 - 2020-10-04 14:05:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" kapsamında Fatih'teki Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti.

Barınağa kedi ve köpekler için mama, yorgan ve battaniye desteğinde bulunan Emine Erdoğan, hayvanlarla yakından ilgilendi. Barınakta kalıcı yuvalarını bekleyen çok sayıda hayvanın yaşamlarına ve barınağa getiriliş hikayelerine dair incelemelerde bulunan Emine Erdoğan, "Leblebi" isimli engelli bir köpeği de sahiplendi.

Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla paylaştığı mesajında evcil hayvanların satın alınmamasını sahiplenilmesini istedi.

Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret ettiğini belirten Erdoğan, "Barınaklar, onlara yuva verecek ya da koruyucu aile olabilecek insanları bekleyen dostlarımızla dolu. Lütfen evcil hayvanları satın almayalım, sahiplenelim. Etrafımızdaki hayvanlara bir kap su, bir kap mama vererek yaşamlarına yardımcı olalım. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Büyük bir vicdani sorumluluğu sırtlanmış tüm barınak gönüllülerini yürekten tebrik eden Erdoğan, "Sayılarının artmasını diliyor, herkesi gönüllü olmaya davet ediyorum. Bu iyilikler insanın merhametinin ne kadar engin olabileceğini gösteriyor. Meclisimizin, yeni yasama yılında hayvanlara haklarını eksiksiz teslim ederek, tüm vicdanları rahatlatacak yasayı bir an önce çıkarmasını temenni ediyorum." dedi.

Leblebi isimli engelli bir köpeği sahiplenen Erdoğan mesajını şöyle noktaladı:

"Leblebi bu barınağın canlarından. Dört kere ameliyat olmuş. Hayvan severler ondan, o hayattan vazgeçmemiş. Leblebi artık bize emanet. Yeni yuvası, bahçemiz olacak. Barınaklardaki tüm hayvanların, en kısa zamanda çok sevilecekleri yuvaları olmasını diliyorum."

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