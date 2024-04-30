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Ekonomi Emine Erdoğan’dan dünyanın en büyük üçüncü gen tohum bankasına ziyaret
Ekonomi

Emine Erdoğan’dan dünyanın en büyük üçüncü gen tohum bankasına ziyaret

Yeniakit Publisher
2024-04-30 10:47:00 -
Emine Erdoğan’dan dünyanın en büyük üçüncü gen tohum bankasına ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Tohum Gen Bankası'nı ziyaret etti. Burada, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Türkiye'nin tohum çeşitliliği ve tarımsal mirasının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi adına yürütülen faaliyetlerin önemine vurgu yapıldı. Emine Erdoğan'ın ziyareti, tarım ve tarımsal araştırmalara verilen önemin altını çizdi.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Tohum Gen Bankasını ziyaret eden Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Metin Türker ve çocuklar tarafından karşılandı. Erdoğan’a çocuklar tarafından çiçek verildi.

Gen bankasının önemli bitki alanlarını ve tohum standını ziyaret eden Erdoğan’a, enstitü müdürü Dr. Hümeyra Yaman tarafından gen bankasının çalışmaları hakkında bilgi verildi. Buradaki incelemelerinin ardından herbaryum odasına geçen Emine Erdoğan, kurutulmuş bitkilerden herbaryum yaptı.

Bunun yanı sıra selektör ünitesi, tohum temizleme odası, fizyoloji laboratuvarı, kurutma odası, iklim odaları ve soğuk muhafaza odalarındaki çalışmaları inceleyen Emine Erdoğan, çalışanlar tarafından tohumların gen bankasında geçtiği işlemlere dair de bilgi aldı.

"2020-2022 yılları arasında bin 537 tohum toplandı"

Enstitüsü Müdürü Dr. Hümeyra Yaman, Emine Erdoğan’ın başlattığı ’Mirasımız Yerel Tohum Projesi’nin katkılarıyla, 2020-2022 yılları arasında bin 537 tohum toplandığını kaydetti.

Yaman, Mirasımız Yerel Tohum Projesi kapsamında yerel tohum toplama çalışmalarının devam ettiğini bildirerek, "Sizin (Emine Erdoğan) öncülüğünüzde biz hala özellikle kalkınma ajanslarıyla tohum toplama çalışmalarına devam ediyoruz. Arkadaşlarımız diyor ki ’şu bölgeye gitmemiz gerekiyor’, görevlendirme yazıyoruz. Yeter ki bağışçı olsunlar" dedi.
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İncelemelerinin ardından Emine Erdoğan’a günün anısına Türkiye haritası şeklinde tohum tablosu hediye edildi. Erdoğan, daha sonra enstitü personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emine Erdoğan, çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

Dünyanın en büyük üçüncü tohum gen merkezi

Türkiye Tohum Gen Bankası, Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Mirasımız Yerel Tohum Projesi" kapsamındaki çalışmalara katkı sağlıyor.

Türkiye genelinde 64 merkezle çalışmalarını sürdüren Türkiye Tohum Gen Bankası, ata tohumlarının koruma altına alınarak geleceğe aktarılmasını sağlıyor.

Bunun yanı sıra, gen bankasında yeni çeşitlerin geliştirilmesi amacıyla da çalışmalar yürütülüyor. Tohum gen bankası, son yıllarda dünyanın gündemi olan gıda arz güvenliği açısından da son derece önemli bir görevi yerine getiriyor.

Emine Erdoğan ziyaretin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyanın 3’üncü gen bankası konumunda olan Ankara’daki ’Türkiye Tohum Gen Bankası’nı ziyaret ettim. Ülkemizin bütün zenginliklerini oluşturan bitki örtüsüne ait tohumların tasnifine ve analizine dair bilgi aldım. Mirasımız Yerel Tohum Projemiz vesilesiyle toplanan ata tohumlarla birlikte binlerce genetik materyal burada çoğaltılıyor, yerli üretime değer katılıyor ve akademik araştırmalara da katkı sunuluyor. Hem geçmişimiz hem de geleceğimiz muhafaza altında tutuluyor. Bu sayede atalarımızın emeğini, bilgeliğini ve doğayla uyum içinde yaşama sanatını temsil eden tohumlar, nesilden nesile aktarılıyor. Yerli ve milli üretimin güvencesi olan tohum gen bankalarımızın sayılarının artmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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