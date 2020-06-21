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Aktüel

Emine Erdoğan’dan, Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, babalar günü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Kendi babamı dua ve rahmetle anarak, saygıdeğer eşimin ve tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 11:03:00 -
Emine Erdoğan’dan, Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, babalar günü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Kendi babamı dua ve rahmetle anarak, saygıdeğer eşimin ve tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum” dedi. Erdoğan, mesajıyla beraber yıllar önce babasıyla çekildiği bir fotoğrafı da paylaştı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, babalar günü nedeniyle twitter hesabından bir mesaj yayınladı.


Emine Erdoğan, yayınladığı mesajda, “Babalığın, sahip çıkmak demek olduğu bilinciyle, öz ebeveyninden ayrı düşmüş yavrularımıza kol kanat geren tüm beyefendilere de şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile, çocukların masum kalplerindeki kahramanlar olmak için tüm ailelerimizi ‘koruyucu aile’ olmaya davet ediyorum. Babalar, gölgesinde güvenle yaşadığımız ulu çınarlardır. Baba ocağı, herkesin ilk anayurdudur. Kendi babamı dua ve rahmetle anarak, saygıdeğer eşimin ve tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyorum” dedi.


Emine Erdoğan, mesajıyla beraber yıllar önce babasıyla çekildiği bir fotoğrafı da paylaştı.

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