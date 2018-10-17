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Emine Erdoğan’dan ‘Ata tohumu seferberliği’

Katıldığı “Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni”nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Ata tohumu seferberliğimizde kadınlarımızdan destek istiyorum. Tohum, gıda kalitesinin başladığı yerdir. Bu nedenle de sağlığın başıdır” dedi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 13:58
Emine Erdoğan’dan ‘Ata tohumu seferberliği’

Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen “Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül TöreniCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Gıda kalitesi için tohumun önemine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Ata tohumu seferberliğimizde kadınlarımızdan destek istiyorum. Tohum, gıda kalitesinin başladığı yerdir. Bu nedenle de sağlığın başıdır. Ne kadar güvenilir ve kaliteli tohumunuz varsa, gıdanız da o derece sağlıklı olur. Yerli tohumun peşine düşelim ve bu alanda devletimizin milli tarım seferberliğine katkı sağlayalım” dedi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 13:58
  1. Ankara
  2. Tarım ve Orman Bakanlığı
  3. Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan
  6. Aile
  7. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

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