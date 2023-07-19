Emine Erdoğan'dan açıklama geldi: BAE'de altın değerinde çalışmaları inceledi! Çocuk haklarına vurgu yapıldı

Emine Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde kadınların çalışmalarını inceleyerek, atölyelerde çalışan kadınlarla bir araya geldi. Ayrıca Annelik ve Çocukluk Yüksek Konseyi'ne katılan Erdoğan, çocuk haklarına ilişkin sunumu dinledi.

Burada Genel Sekreter Noura Al Suwaidi'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, birliğin Onursal Başkanı ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın annesi Şeyha Fatima Bint Mubarak'in aldığı ödüllerin sergilendiği salonda hatıra defterini imzaladı.

Emine Erdoğan, ayrıca geleneksel altın değerinde el sanatları atölyelerini ziyaret ederek, atölyelerde çalışmalar yürüten kadınlarla bir araya geldi.

"ÇOCUKLARI İLGİLENDİREN HER SORUNU ÇÖZMEK BÜTÜN ÜLKELERİN SORUMLULUĞU"

Abu Dabi'de ayrıca Annelik ve Çocukluk Yüksek Konseyi'ne katılan Emine Erdoğan, burada 8 yaşındaki BAE Çocuk Parlamentosu Başkanı'nın çocuk haklarına ilişkin sunumunu da dinledi.

Emine Erdoğan Konsey'e katılmasıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, Konsey'in anneler ve çocuklarının yaşam kalitesini iyileştirmek için önemli bir rol oynadığına dikkati çekerek, "Çocukları ilgilendiren her sorunu çözmek ve onlara adil bir dünya bırakmak bütün ülkelerin ortak sorumluluğu. Çocukların haklarını korumak ve bu konuda farkındalığı artırmak için birlik olunduğunda daha güçlü mücadele edileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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