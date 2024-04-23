Emine Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın gülen gözlerinde, istikbalimizin ışığı parıldar.

Biliyoruz ki her biri, bu topraklarda yetişen cevherlerdir. Onların zekası, çalışkanlığı ve vatanseverliği ile Türkiye, daha da yüce zirvelere ulaşacaktır.

Bilimi ve aklı rehber edinerek, barışın ve sevginin elçileri olacaklarına yürekten inandığım tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

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