  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Emine Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
Gündem

Emine Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Yeniakit Publisher
2024-04-23 11:43:00 -
Emine Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın gülen gözlerinde, istikbalimizin ışığı parıldar.

Biliyoruz ki her biri, bu topraklarda yetişen cevherlerdir. Onların zekası, çalışkanlığı ve vatanseverliği ile Türkiye, daha da yüce zirvelere ulaşacaktır.

Bilimi ve aklı rehber edinerek, barışın ve sevginin elçileri olacaklarına yürekten inandığım tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünya çocukları TBMM’de
Dünya çocukları TBMM’de

Gündem

Dünya çocukları TBMM’de

MSB’den 23 Nisan mesajı
MSB’den 23 Nisan mesajı

Aktüel

MSB’den 23 Nisan mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23