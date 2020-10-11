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Aktüel Emine Erdoğan: "Ülkemizde yaşanan orman yangınları yüreğimizi acıttı"
Aktüel

Emine Erdoğan: "Ülkemizde yaşanan orman yangınları yüreğimizi acıttı"

"Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, bir daha yaşanmamasını diliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-11 15:17:07 -
Emine Erdoğan: "Ülkemizde yaşanan orman yangınları yüreğimizi acıttı"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, son günlerde yaşanan orman yangınlarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Emine Erdoğan, son günlerde çıkan orman yangınlarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaşanan orman yangınları yüreğimizi acıttı. Ormanlarla birlikte içinde yaşayan canlılar için de tarifsiz üzgünüm. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, bir daha yaşanmamasını diliyorum."

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