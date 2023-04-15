Emine Erdoğan, TOGEMDER'in iftar programında depremzedeler ve hayırseverlerle buluştu

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçları konusunda duyarlılığın canlı tutulmasının ve yardımların hız kesmeden devam etmesinin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kayıpları geri getiremeyiz ancak kırılmışı onarmak, eksiği tamamlamak, yaraları iyileştirmek için var gücümüzle çalışabiliriz" dedi.

"MİLLETÇE TEK YÜREK HALİNDE BİR VE BERABER OLMANIN ŞİFASINI YENİDEN HİSSETTİK"

Emine Erdoğan, 6 Şubat'ta, 9 saat içerisinde iki şiddetli deprem yaşandığını anımsatarak, 11 ili, yaklaşık 15 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen eşi benzeri görülmemiş felaketlerin, verilen kayıplar ile 85 milyon insanı derin bir acıya boğduğunu dile getirdi. İçlerdeki kederi, sırtlardaki ağır yükü hafifleten, yorulmuş yüreklere derman olan şeyin ise bu zor günlerde ülkede ortaya çıkan kardeşlik ve dayanışma ruhu olduğunu ifade eden Erdoğan, "Milletçe tek yürek halinde bir ve beraber olmanın, birbirimizin yarasını sarmanın şifasını yeniden hissettik. Her bir çaba diğerine eklendi ve kısa sürede binlerce insana can suyu olan bir iyilik pınarına dönüştü' diye konuştu. Derneğin deprem bölgesindeki yardımlarına değinen Erdoğan, "Bu süreçte TOGEMDER, sizlerin değerli katkılarıyla hazırlanmış, içerisinde muhtelif yardım malzemelerinin bulunduğu toplamda 20 tırı Adıyaman ve Hatay bölgesine gönderdi. Konteyner kentlerde yatak, nevresim, battaniye gibi ürünler temin ederek depremzedelerin yeni yuvalarına ortak oldu. Deprem bölgesinden gelen 41 aileye, Üsküdar'da ev tahsis edilmesini sağladı" şeklinde konuştu.

"FELAKETLERDEN EN ÇOK ETKİLENEN KADIN VE ÇOCUKLAR"

Felaketlerden en çok etkilenen grubun yine kadınlar ve çocuklar olduğuna dikkat çeken Emine Erdoğan, derneğin bölgedeki kadın girişimcilere malzeme desteği sağladığını, çocuklara yönelik psikososyal destek merkezi açtığını, kurulan sosyal marketlere ürün temin ederek, bu zorlu süreçte de milletin güçlü bir destekçisi olduğunu vurgulayarak, "Derneğin kurulduğu günden bu yana sizler nice ihtiyaç sahibi insanın elinden tuttunuz, yüreklere dokundunuz, yaralara merhem oldunuz. Allah her birinizden razı olsun, gücünüzü, kuvvetinizi arttırsın inşallah. Hani şair diyor ya; 'Bir gün akşam olur biz de gideriz, kalır dudaklarda şarkımız bizim.' Bu çatı altında yaptığımız hayır işleri ile çocuklarımıza, torunlarımıza nesiller boyu söylenecek bir kardeşlik şarkısı miras bıraktığımıza inanıyorum. Sizler gibi hayırda yarışan, iyilik için saf tutan gönüllü neferler ile aynı yolu yürümekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

"YARALARI İYİLEŞTİRMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞABİLİRİZ"

Depremde hasar gören bölgelerin yeniden ihyası ve imarının uzun soluklu bir süreç olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçları konusunda duyarlılığın canlı tutulmasının ve yardımların hız kesmeden devam etmesinin önemini buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kayıpları geri getiremeyiz ancak kırılmışı onarmak, eksiği tamamlamak, yaraları iyileştirmek için var gücümüzle çalışabiliriz. Evini, işini, memleketini terk etmek durumunda kalmış vatandaşlarımız, yuvasına yeniden kavuşana dek sabır ve kararlılıkla toplumsal seferberliğimizi sürdüreceğiz."

Emine Erdoğan, program alanına girişte TOGEMDER'in Tekstil Konservasyon Restorasyon Atölyesi'ni ziyaret etti. Buradaki el işlemesi tarihi eserleri inceleyen Emine Erdoğan'a, koleksiyoner Yusuf İyilik tarafından eserlerle ilgili bilgi verildi. Kursiyerle fotoğraf çektiren Erdoğan'a, TOGEMDER İcra Kurulu Başkanı Belma Satır tarafından eski keselerden tasarlanan bir pano hediye edildi. Program alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları tarafından ilahi dinletisi sunuldu. Alana çocuklar için Osmanlı macunu ve yüz boyama standı kuruldu.

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