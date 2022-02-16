Emine Erdoğan sağlık durumu | Emine Erdoğan koronayı yendi mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Emine Erdoğan koronayı yendi mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile koronavirüse yakalandığı açıklanan Emine Erdoğan’ın sağlık durumu merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın testleri negatife dönmüş ve görevine başlamıştı. Emine Erdoğan’ın ise izolasyon süresi devam ediyordu. Peki, Emine Erdoğan iyileşti mi?
Emine Erdoğan sağlık durumu | Emine Erdoğan koronayı yendi mi?
Emine Erdoğan, izolasyon sürecinin sone erdiğini duyurdu. Emine Erdoğan, “Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin” açıklamasında bulundu.